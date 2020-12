Inps, calendario pensioni gennaio 2021: pubblicate le date

Stando all’ultima ordinanza diramata del dipartimento della Protezione Civile, si prospetta anche per i mesi a venire la possibilità di ricevere la pensione attraverso pagamenti anticipati e con turnazione per cognome. Una modalità ormai nota ai cittadini italiani a causa dell’emergenza sanitaria che ha segnato questo 2020.

L’ordinanza indica le seguenti date per l’erogazione dei primi ratei dell’anno:

la competenza del mese di gennaio verrà erogata dal 28 dicembre fino al 2 gennaio;

verrà erogata dal 28 dicembre fino al 2 gennaio; la competenza del mese di febbraio verrà erogata dal 25 gennaio fino al 30 gennaio.

L’anticipo dei pagamenti non è previsto per chi ha disposto il mandato di pagamento verso un istituto bancario.

Accredito conto corrente bancario

Come anticipato, i possessori di un conto corrente bancario dovranno attendere. L’erogazione della rata, infatti, è prevista a partire da martedì 5 gennaio. Per il mese di febbraio invece, il pagamento dovrebbe avvenire come di consueto il primo del mese.

Informazioni utili per i pensionati

Si ricorda che anche per il prossima anno è attiva la partnership tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri: la convenzione permette i cittadini anziani e/o non autosufficenti, di poter ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando il ritiro ai Carabinieri.

Il servizio è dedicato ai soli pensionati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

un’età pari o superiore ai 75 anni; abbia scelto come modalità di pagamento la riscossione in contatti; non sia possessore di conto postale o bancario; non abbia familiari conviventi o dimoranti vicino alla propria abitazione.

In base alla convenzione sopracitata, i Carabinieri si recheranno presso gli sportelli degli Uffici Postali per riscuotere le indennità pensionistiche per poi consegnarle al domicilio dei beneficiari che ne abbiano fatto richiesta a Poste Italiane e rilasciando un’apposita delega scritta. I pensionati potranno contattare il numero verde 800556670 messo a disposizione da Poste oppure chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri per richiedere maggiori informazioni.