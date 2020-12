Inps, calendario pensioni febbraio: pubblicate le date

L’annuncio ufficiale arriva da parte dall‘Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: anche per il mese di febbraio sarà disponibile l’anticipo dei pagamento presso gli uffici postali.

Il calendario è disposto in modo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici in piena sicurezza, così da evitare inutili assembramenti.

Turnazione alfabetica febbraio 2021

Vediamo nel dettaglio il calendario di pagamento per il mese di febbraio:

cognomi dalla A alla B, lunedì 25 gennaio;

cognomi dalla C alla D, martedì 26 gennaio;

cognomi dalla E alla K, mercoledì 27 gennaio;

cognomi dalla L alla O, giovedì 28 gennaio;

cognomi dalla P alla R, venerdì 29 gennaio;

cognomi dalla S alla Z, sabato 30 gennaio.

Se la pensione non viene riscossa dal titolare, ma da un delegato, vale comunque il calendario dei cognomi del titolare.

Riscossione per gli Over 75

È ancora in vigore la convenzione stipulata tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri che permette la delega della riscossione della pensione ai Carabinieri: il servizio è dedicato ai soli pensionati che attualmente riscuotono le pensioni in contanti, che non siano titolari di libretto postale o conto corrente bancario e che non abbiano familiari conviventi o dimoranti vicino alla propria abitazione.

Per maggiori informazioni contattare il numero verde 800.556670 o la più vicina Stazione dei Carabinieri.

Pensioni di Gennaio, avvio ai pagamenti alle Poste

Nella giornata di lunedì 28 dicembre 2020, sono iniziate le consuete turnazioni per il mese di Gennaio.

Vediamo nel dettaglio i turni di questo mese:

cognomi dalla A alla C, lunedì 28 dicembre 2020;

cognomi dalla D alla G, martedì 29 dicembre 2020;

cognomi dalla H alla M, mercoledì 30 dicembre 2020;

cognomi dalla N alla R, giovedì 31 dicembre 2020;

cognomi dalla S alla Z, sabato 2 gennaio 2021.

Tutti gli altri beneficiari possessori di conto corrente postale potranno prelevare il rateo da lunedì 4 gennaio 2021. Discorso differente occorre farlo per i possessori di conto corrente bancario: i possessori dovranno attendere, l’erogazione della rata è prevista a partire dal secondo giorno bancario, ovvero il 5 gennaio 2021.