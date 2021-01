Inps, calendario pensioni febbraio 2021: pubblicate le date

Cedolino pensione febbraio: con la firma dell’ordinanza firmata dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, è uscito il consueto calendario dei pagamenti anticipati.

Nell’ordinanza si legge che: “il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle Pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all’articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, di competenza del mese di febbraio 2021, è anticipato dal 25 gennaio 2021 al 30 gennaio 2021”.

Calendario

Al fine di limitare i contagi e assembramenti, si è deciso anche per questo mese, di anticipare il pagamento delle pensioni Inps di febbraio a gennaio. Così che i pensionati possano ritirare i soldi dell’assegno in totale sicurezza. Lo scaglionamento avverrà in base alla lettera del cognome, a ogni lettera corrisponde un giorno in cui il pensionato potrà ritirare la pensione nell’ufficio postale:

cognome dalla a alla b, pagamento sabato 25 gennaio;

cognome dalla c alla d, pagamento lunedì 27 gennaio;

cognome dalla e alla k, pagamento martedì 28 gennaio;

cognome dalla l alla o, pagamento mercoledì 29 gennaio;

cognome dalla p alla r, pagamento giovedì 30 gennaio;

cognome dalla s alla z, pagamento venerdì 31 gennaio.

Cedolino pensioni febbraio Inps: importi più bassi

Gli importi del cedolino pensioni di febbraio potrebbero risultare più bassi per alcuni cittadini. L’Inps ha annunciato che a inizio anno è stato effettuato un ricalcolo delle ritenute Irpef e addizionale regionale e comunale a saldo. Quindi, laddove queste trattenute sono state effettuate in misura minore rispetto a quanto effettivamente dovuto, verranno recuperate sul rateo di febbraio, oltre che su quello di gennaio come già avvenuto. Solo per le pensioni fino a 18mila euro per le quali il ricalcolo Irpef abbia dato un conguaglio a debito di una cifra superiore ai 100 euro, la stessa viene rateizzata e quindi non applicata solo al cedolino di febbraio, ma su tutti gli importi successivi fino a novembre.