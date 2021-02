Indennità Covid-19 da 1000 euro, al via i pagamenti

Da oggi 2 febbraio inizieranno i versamenti dei bonus approvati nei mesi scorsi per i cittadini in difficoltà. Infatti, risulta in pagamento da oggi 2 febbraio l’indennità onnicomprensiva Covid-19. L’importo erogato ammonta a 1000 euro, così come previsto del Decreto Ristori Quater (Decreto Legge 157/2020). Le categorie interessate a ricevere tale bonus sono: gli stagionali, i lavoratori autonomi dello spettacolo e a domicilio, i lavoratori occasionali e gli intermittenti.

Bisogna però precisare che la data di erogazione cambia da persona a persona, sarà utile consultare la sezione My Inps. Inoltre, nei prossimi giorni di febbraio dovrebbero arrivare anche i pagamenti inerenti al reddito di emergenza, per coloro i quali ne hanno fatto richiesta nel mese di novembre.

Gli altri pagamenti disposti per il mese di febbraio si riferiscono alla nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi): accredito previsto entro il 15 febbraio; anche in questo caso la data varia da richiedente a richiedente, infatti, le prime erogazioni potrebbero arrivare già dal 10 febbraio.

Per quanto concerne reddito e pensione di cittadinanza, la data dei pagamenti delle ricariche viene disposta dall’Inps a Poste tra il 22 ed il 24 del mese e poi Poste effettua l’accredito a partire dal 27 del mese, ma può anche capitare che il pagamento venga effettuato il 26 di febbraio.

L’ex Bonus Renzi dovrebbe arrivare nelle prime due settimane di febbraio (di solito intorno al 20 del mese di febbraio). Ricordiamo che tale bonus altro non è che un credito Irpef riconosciuto dal datore di lavoro al lavoratore dipendente o assimilato direttamente in busta paga e senza il bisogno di presentare alcuna domanda.

Si precisa che verso la fine del mese, o comunque dopo la seconda metà, arriveranno pensioni (i pagamenti saranno effettuati secondo il calendario pubblicato sul sito delle Poste Italiane), social card e bonus bebè; per quest’ultimo contributo, l’erogazione è prevista entro il 20 febbraio.

Per le altre agevolazioni previste dal Governo si dovrà attendere l’approvazione del Decreto Ristori Cinque; con molta probabilità potrebbe essere prevista anche la proroga del reddito di emergenza e altre misure di sussidio per i cittadini e le imprese.