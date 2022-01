In queste ultime settimane si sta assistendo ad un repentino aumento dei costi delle materie prime, circostanza che ha fatto schizzare verso l’alto i prezzi delle utenze domestiche, ma anche dei carburanti. Ormai le famiglie italiane, oltre ai disagi provocati dalla pandemia di Covid-19, devono fare i conti con l’aumento delle tasse, soprattutto elettricità e gas. Stessa cosa per le imprese. Se in questi giorni si gira per le nostre città si può ben vedere come la maggior parte dei locali, come bar e ristoranti, sia vuota o, quando va meglio, con pochissimi clienti seduti ai tavolini, anche all’esterno.

Per alcuni è l’effetto Green Pass a pesare sulla scelta delle persone di restare a casa, ma incidono molto i costi relativi alle tasse domestische. Secondo una indagine condotta da Condexo, che si occupa di gestioni condominiali, gli italiani già dall’inizio di quest’anno, il 2022, stanno rinunciando ai momenti di svago, come andare al bar, al ristorante o al cinema. Questo proprio a causa dell’aumento delle tasse: secondo gli esperti l’Esecutivo non avrebbe previsto indenizzi a sufficienza per poter venire incontro alle famiglie.

Rinunce anche agli abbonamenti pay tv

Non solo bar e ristoranti, ma gli italiani sono pronti anche a rinunciare agli abbonamenti delle pay tv, o delle piattaforme streaming che offrono intrattimento. In questo inizio anno nel nostro Paese l’elettricità è aumentata del 55%, mentre il gas del 41,8%. Ogni famiglia spenderà in media 823 euro in più all’anno per l’energia elettrica e 1.560 euro in più per il gas.

Gli italiani sono pronti anche ad usare di meno lavastoviglie e lavatrici. Il 25% degli intervistati da Condexo, secondo quanto riferisce Il Secolo d’Italia, sostituirà le vecchie lampadine con quelle a basso consumo, mentre il 19% è pronto anche ad abbassare la temperature dei termosifoni per poter rispariamiare qualcosa in bolletta.

I locali inoltre si stanno svuotando a causa di altre circostanze che stanno rendendo difficile la vita degli italiani: se ad esempio prima il caffè al bar costava 80 centesimi, adesso per un macchiato si arriva a spendere la cifra di 1,10 – 1,20 euro, mentre il caffè normale è arrivato a costare in alcune città anche oltre l’euro. Il prezzo medio di una tazzina di caffè è comunque di 1,50 euro. Insomma, una reazione a catena che potrebbe provocare effetti disastrosi sull’economia nazionale.