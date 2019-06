In Italia ci sono più di un milione di famiglie senza pensione e senza lavoro

La crisi economica continua a colpire duramente le famiglie, con una situazione di maggiore disagio nel meridione. Il dato viene evidenziato all’interno dell’ultimo dossier redatto dall’Istat sulle famiglie e sul mercato del lavoro per il 2018. Secondo le stime prodotte dall’Istituto di ricerca, sono più di 5 milioni e mezzo i nuclei attualmente composti da diverse persone e all’interno delle quali figura un solo occupato.

I single che risultano in età lavorativa e che vivono in modo indipendente sono invece il 74,6% dei casi, mentre risultano in cerca di lavoro il 12,6% dei nuclei familiari. Per quanto concerne le famiglie con figli, nel 32,4% risulta occupato solo il padre, mentre nel 27,5% è presente un impiego a tempo pieno per entrambi i genitori. Infine, nel 16% dei casi il padre lavora a tempo pieno mentre la madre solo a tempo parziale.

Crescono le famiglie senza redditi da pensione o da lavoro

Purtroppo il quadro della situazione sembra essersi complicato nel corso degli anni a causa della crisi economica. Secondo le stime prodotte dall’Istat, la lieve ripresa economica che ha caratterizzato gli ultimi anni non è riuscita a ripristinare la situazione reddituale e lavorativa antecedente alla crisi.

In particolare, lo studio ha esaminato gli ultimi 15 anni, rilevando l’aumento delle famiglie senza redditi previdenziali o lavorativi da poco più del 15% nel 2004 al 16,2% dello scorso anno. Nel 2018 si rilevano infatti un milione e 151mila famiglie con assenza di redditi da pensioni e da lavoro, mentre 2 milioni e 361 mila risultano senza occupati.

Il caso di famiglie che risultano contemporaneamente senza redditi da lavoro o da pensione è quindi in crescita, mentre maggiori difficoltà si riscontrano tra i nuclei composti da un solo genitore. Crescono le difficoltà anche tra le coppie con figli. Infine, dal punto di vista della localizzazione geografica il problema presenta tassi più elevati nel Mezzogiorno.