Iliad diventa primo azionista Unieuro investendo 50 milioni di euro

Iliad investe 50 milioni di euro per acquisire una partecipazione di primo piano all’interno della catena retail Unieuro. Il gruppo di telecomunicazione si configura di fatto come il primo azionista, acquisendo il 12% del capitale e consolidando in questo modo una collaborazione di tipo commerciale che era già iniziata negli scorsi anni. Da tempo infatti le postazioni del gestore telefonico sono presenti all’interno degli store fisici.

I totem Iliad sono stati installati presso i negozi Unieuro circa due anni fa e risultano già presenti in oltre 200 punti vendita. Ora Iliad fa un importante passo in avanti in Italia acquisendo una partecipazione primaria nella catena di distribuzione fisica, mentre si appresta a lanciare la propria offerta di telefonia fissa.

Si tratta in tutta evidenza di un investimento di lungo periodo che punta a consolidare la presenza dell’operatore in Italia. Il ceo di Iliad Italia Benedetto Levi ha confermato l’intento dell’operazione con obiettivi di sviluppo di lungo termine nel nostro Paese. Entrambe le aziende hanno registrato una forte crescita dei clienti in tutta la penisola negli scorsi anni e l’accordo punta quindi a consolidare i risultati raggiunti oltre che ad espandere la propria presenza nel mercato.

I riflessi della notizia sulle quotazioni di borsa di Unieuro

L’annuncio dell’investimento effettuato da parte di Iliad ha portato il prezzo del titolo Unieuro ai massimi storici, avvicinandolo a 22,5 euro per azione. Nella mattina di oggi, la società guadagna il 3,4%. Le dichiarazioni rilasciate dall’operatore della Gdo hanno accolto con favore l’ingresso dell’operatore Telco all’interno del gruppo.

Dopo l’operazione la società ha emesso una nota nella quale spiega che si tratta di “un’ulteriore testimonianza dell’interesse del mercato nei confronti di Unieuro, generato dalla qualità del lavoro svolto e dalle prospettive di crescita futura. In qualità di public company, Unieuro dà il benvenuto a Iliad Italia confermando la propria determinazione a continuare il percorso di creazione di valore a beneficio di tutti gli azionisti”.