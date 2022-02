Il conflitto Russia – Ucraina minaccia la ripresa economica globale

L’invasione russa dell’Ucraina è caduta come un secchio d’acqua fredda sulle aspettative di ripresa delle economie europee. Si apre un nuovo scenario segnato dall’incertezza e in cui la ripresa economica è in discussione. Poche ore dopo l’inizio degli attacchi ordinati da Vladimir Putin, le borse europee hanno aperto bruscamente al ribasso e i prezzi del petrolio e del gas sono aumentati vertiginosamente. E gli effetti di ciò molto probabilmente finiranno per farsi sentire in un aumento dei prezzi dei generi alimentari.

Il conflitto minaccia di causare gravi danni economici ad alcuni paesi e industrie, danni che potrebbero comportare difficoltà per milioni di persone. La Russia è il terzo produttore mondiale di petrolio e uno dei principali esportatori di gas naturale. I raccolti ucraini nutrono milioni di persone in tutto il mondo. E i mercati finanziari sono in uno stato precario mentre le banche centrali si preparano a ribaltare anni di politiche di denaro facile e ad aumentare i tassi di interesse per combattere un picco di inflazione ai massimi storici.

I forti picchi dei prezzi del petrolio e del gas di giovedì potrebbero essere solo l’inizio di una tendenza la cui durata è difficile da immaginare. L’attacco della Russia potrebbe rallentare la ripresa economica dell’Europa facendo aumentare ulteriormente i già elevati prezzi dell’energia. L’Europa, importatore di energia, riceve quasi il 40% del suo gas naturale dalla Russia. Il taglio di quella fonte potrebbe colpire l’economia del continente. Gli alti prezzi del gas naturale hanno già rincarato le bollette delle famiglie per il riscaldamento a gas naturale e l’elettricità generata dal gas, riducendo la spesa dei consumatori.

“I prezzi del gas stanno già soffocando le famiglie e i consumatori, in particolare le famiglie a basso reddito“, ha affermato Adam Tooze, direttore dell’Istituto europeo della Columbia University. Il costo del gas ha costretto a ridurre la produzione in settori che richiedono molta energia, come i produttori di fertilizzanti. L’inflazione annua ha raggiunto il 5,1% a gennaio nei 19 paesi che utilizzano l’euro, la cifra più alta dal 1997.

L’Ucraina è il quinto esportatore mondiale di grano e molti dei paesi che dipendono dal suo prodotto soffrono già di insicurezza alimentare a causa della continua instabilità politica o della violenza totale: lo Yemen, ad esempio, importa il 22% del suo grano dall’Ucraina, la Libia il 43% e il Libano circa la metà. Inoltre, in un contesto di preoccupazioni geopolitiche, gli investitori potrebbero concentrarsi su tesori e altri investimenti più sicuri, facendo aumentare il costo del credito per le imprese più rischiose, ha affermato Michael Taylor, amministratore delegato di Moody’s Investor Services.

I mercati finanziari potrebbero diventare ancora più caotici se gli Stati Uniti ricorressero a quella che alcuni chiamano “opzione nucleare”: bandire la Russia dalla rete di pagamento SWIFT, un servizio di messaggistica che collega migliaia di banche e consente loro di trasferire pagamenti in tutto il mondo.