Il bonus psicologico fuori dalla legge di bilancio

Ciò che desta scalpore è che nella legge di bilancio di quest’anno c’è stato posto per il bonus monopattino, il bonus occhiali ma della salute mentale nessuno ne parla, tanto che il bonus psicologico di cui avrebbero potuto usufruire gli italiani che in questi due anni di pandemia hanno visto crescere a dismisura ansie e depressione, non si è trattato il tema.

Una petizione online su Change.org permette di raggiungere 300.000 firme e ne ha già superate 250.000, è un passo avanti per permettere di far sentire la propria voce, il Presidente della Regione Lazio Zingaretti ha promesso per esempio che istituirà un fondo di 2,5 milioni di euro dedicato all’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico.

La pandemia ha provocato seri disagi agli italiani che si sono prima visti rinchiudere in casa nel 2020, e non solo, anche danni dal punto di vista economico per alcuni per la perdita del lavoro, anche gli studenti che sono in dad che si sono ritrovati a studiare in casa e i giovani che hanno perso la socializzazione.

Il sostegno psicologico è un dovere di tutte le strutture, dalle scuole fino ai medici di famiglia che dovrebbero affiancarsi ad uno psicologo nelle strutture pubbliche, Angela Maria Quaquero, presidente dell’Ordine degli psicologi della Sardegna, pensa che l’integrazione tra pubblico e privato sia fondamentale e sarebbe stato un aiuto immediato.

Molti italiani non possono ricorrere al privato per motivi economici e questo bonus avrebbe permesso loro di farsi affiancare da uno specialista, il sostegno psicologico viene considerato un lusso, In Italia ci sono circa 130 mila psicologi, ma solo il 5% lavora nelle strutture pubbliche. Si tratta però di un vero e proprio “bonus psicologo”, una serie di fondi a disposizione delle regioni per migliorare i servizi di ascolto, assistenza e formazione del personale.