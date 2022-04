Da questa mattina, 15 aprile, in tutta Italia le carte di credito non funzionano su nessun Pos. Un grave problema per tutti, inferociti gli utenti che contavano di effettuare i pagamenti seguendo queste modalità. Sul web unanime il coro di lamentele che stanno sommergendo le principali banche italiane.

Davvero non ci voleva, un brutto inconveniente che si manifesta proprio a ridosso delle festività pasquali. Milioni di utenti, non possono infatti effettuare acquisti in vista anche di domenica, a causa di questo grave disservizio. Vediamo quali sono le banche interessate e cosa stanno facendo per risolvere il problema.

Ecco le banche coinvolte

Le segnalazioni coinvolgono la maggior parte degli istituti di credito italiani. Infatti, le carte Unicredit, Visa e Ing Direct sembrano proprio non funzionare con nessun Pos. Downdirector, un sito specializzato appunto su questo tipo di problematica, ravvisa segnalazioni per Intesa San Paolo, Poste italiane, BNL, Fineco.

Insomma, il problema coinvolge davvero tanti dei milioni di italiani recatisi proprio in queste ore a riempire i carrelli in vista delle festività pasquali. E, purtroppo, non sono pochi quelli che, in fila al supermercato, sono stati costretti al dietrofront per il rifiuto del Pos di accettare il pagamento. Un disservizio che casca davvero male con il periodo accidentalmente scelto, cioè proprio in quei giorni dell’anno in cui tutti gli italiani spendono di più in vista della Pasqua e di Pasquetta,

Inconsapevoli del grave inconveniente odierno, non tutti avevano a disposizione scorte di contanti. A maggior ragione considerando che risulta impossibile anche il prelievo persino agli sportelli. Non pochi anche quelli che hanno ravvisato problemi al distributore di benzina, dove la colonnina non ha accettato il pagamento con bancomat o carta di credito. Al momento, tutte le banche coinvolte sarebbero al lavoro per cercare di venirne a capo, ma non si sa affatto quando saranno ripristinati tutti i servizi.