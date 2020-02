Gli effetti del CoronaVirus sul titolo in borsa della birra Corona

La psicosi per il CoronaVirus sta letteralmente esagerando. Questa notizia fa capire come ormai questa psicosi abbia letteralmente fatto uscire di senno la massa. Il tutto è partito da alcuni simpatici meme sul web per concludersi con una perdita milionaria del titolo della birra Corona in Borsa.

Un danno da milioni di euro per tutta la filiera, dai produttori agli azionisti. In borsa il titolo scende da 75 a 50 in poche settimane. Le ricerche in internet sono sempre più correlate tra il virus e la birra. Ci si chiede come davvero la gente possa pensare che il CoronaVirus sia legato alla storica birra tanto amata sulle spiagge