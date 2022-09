Frigorifero, il tasto segreto che dimezza i consumi in bolletta. Nessuno lo conosce

Ascolta questo articolo

Come si sa nell’autunno che sta per entrare gli italiani dovranno fare i conti con il caro energia, che ormai sta attanagliando già da adesso ogni famiglia e attività commerciale in Italia. Purtroppo le tensioni ad Est dell’Europa, con Ucraina e Russia che continuano le loro ostilità, non permettono a nessuno di dormire sonni tranquilli. La situazione è stata peggiorata dalle sanzioni del’Occidente contro Mosca, che minaccia di far rimanere l’Europa senza gas.

Da qui la necessità di far ricorso alle scorte che i vari Paesi europei hanno: il nostro Governo si sta preparando ad un autunno/inverno davvero particolare sul fronte energetico, e in questi giorni vari esperti stanno dando consigli su come risparmiare in bolletta nei prossimi mesi. Ma come si sa in casa abbiamo degli elettrodomestici che non possiamo fare a meno di tenere accessi, come ad esempio il frigorifero.

Il tasto del frigo per risparmiare

Il frigorifero è uno di quelli elettrodomestici che consumano di più in assoluto. Si stima che il costo giornalieri del frigo possa anche arrivare a oltre 5 euro per giornata nei prossimi mesi. Gli italiani non sopportano più questa situazione, tra caro carburanti e caro bollette, a causa di ciò bar e ristoranti stanno rivedendo al rialzo i loro prezzi per non dover chudere bottega.

Insomma una situazione non facile per tutti. Ma ci sono dei piccoli accorgimenti che ci permettono di risparmiare, questo se riusciamo ovviamente a mettere in pratica dei comportamenti corretti. Ad esempio per quanto riguarda il frigo non tutti sanno che c’è un modo per poter risparmiare in maniera abbondante sulla bolletta.

Il consiglio degli esperti per non veder levitare la bolletta sarebbe quello di tenere la temperatura compresa tra + 4 e + 6 gradi, impostandola a seconda della necessità. Muovendo questi tasti in base alle necessità si può ottenere un risparmio consistente sulle bollette, che come già detto nei prossimi mesi potranno essere davvero salate.