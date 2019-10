Forbes, ecco chi sono i più ricchi d’Italia: Leonardo Del Vecchio al primo posto

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Penso che questi "paperoni" abbiano costruito un patrimonio così rilevante grazie al loro ingegno e forse anche a qualche possibilità avuta già in partenza. La figura di Paperon de' Paperoni richiama la ricchezza, ma anche il risparmio e purtroppo anche la tirchieria. Auguro a queste persone "ricche" per definizione di non somigliare del tutto a Paperon de' Paperoni e di essere aperte alle persone che hanno avuto meno possibilità di sviluppare il loro ingegno nella vita.