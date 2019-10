Flat tax e Manovra 2020: verso una stretta importante per 2 milioni di partite IVA

La nuova manovra allo studio dell’esecutivo non porterà novità solamente in merito alla sterilizzazione dell’IVA ed alla riforma delle pensioni. Tra i provvedimenti correttivi che il governo giallo-rosso sta preparando per il 2020 c’è anche una stretta sui cosiddetti forfettari, ovvero le piccole partite IVA che potevano usufruire di un’aliquota al 15% entro il limite dei 65 mila euro di compensi o ricavi.

I tecnici hanno infatti allo studio l’avvio di un nuovo regime detto analitico, con l’obiettivo di evitare che si possa abusare o approfittare delle agevolazioni previste con il forfettario. Nella pratica, il titolare della partita IVA sarà costretto a determinare il reddito a cui applicare la tassa piatta, considerando quindi costi e relativi ricavi.

Il cambio di passo non sarebbe quindi di poco conto, soprattutto se si pensa che il meccanismo attualmente funziona proprio nel modo opposto. Infatti, piccoli lavoratori autonomi e professionisti attualmente usufruiscono del regime forfettario senza necessariamente tenere registri, né risultando obbligati alla conservazione delle fatture di acquisto o di vendita.

Regime forfettario, dal 2020 ci sarà l’obbligo del conto corrente dedicato

Tra i correttivi allo studio del governo con la nuova manovra, vi sarebbe inoltre anche l’idea di introdurre l’obbligatorietà di un conto corrente dedicato all’attività imprenditoriale o professionale, in modo da poter verificare più semplicemente la contabilità. Il tutto si integrerà quindi con la nuova super anagrafe dei contribuenti, così da rendere più semplice l’emersione di eventuali incongruenze.

Infine, i tecnici starebbero studiando anche la reintroduzione delle soglie di acquisto sui beni strumentali, così come sulle assunzioni di personale. Il cambio di rotta è stato pensato per migliorare il contrasto all’evasione fiscale, ma resta evidente il cambio di direzione a 360 gradi rispetto alle intenzioni del precedente esecutivo (con l’ala leghista che aspirava ad allargare sempre di più l’area di funzionamento della tassa piatta).