Fatturazione elettronica: le ultime novità introdotte sul servizio di consultazione

Cosa ne pensa l’autore

Sabrina Pia Covello - Il decreto Ministeriale 55/2013 ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, e la Legge di Bilancio 2018 ha esteso questo obbligo anche alle relazioni con i privati. Sono esonerati, per ragioni di semplificazione, i contribuenti del regime di vantaggio, quello forfettario e i piccoli produttori agricoli, non escludendo la possibilità, per i titolari di partita IVA di queste categorie, di aderire al metodo di trasmissione delle fatture.