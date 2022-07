Ecco cosa si rischia prelevando questa cifra: italiani su tutte le furie

Ascolta questo articolo

Il Governo italiano ha deciso da tempo di portare avanti una seria lotta all’evasione fiscale. Perciò sono in procinto di essere approvate nuove misure che segnano un ulteriore importante stretta in questa direzione. In particolare, il Fisco entrerà in azione con grossi e pervasivi controlli per prevenire qualsiasi azione ipoteticamente fraudolenta.

Uno degli obiettivi dichiarati del Governo in questa direzione, è quello di limitare sempre di più l’uso del contante. Per questo, a subire delle limitazioni e a finire nel mirino dei controlli, saranno soprattutto i bancomat. D’ora in poi bisognerà prestare molta attenzione a prelevare questa cifra: ecco perchè.

Di cosa si tratta

Nell’ottica della lotta all’evasione fiscale, sono state approvate delle nuove leggi che renderanno i controlli del Fisco sempre più stringenti, soprattutto per quanto riguarda l’uso del bancomat e del prelievo allo sportello. L’obiettivo conclamato è quello di tracciare i pagamenti e limitare i movimenti sospetti, perciò prelevare cifre eccessive in contanti potrebbe far scattare l’allarme.

Le limitazioni introdotte dal Governo operano intanto un distinguo tra cittadini privati e imprenditori. Un privato, ovviamente, può tranquillamente prelevare 1.000 euro, i controlli eventualmente scatterebbero se pagasse poi una prestazione da oltre 2.000 euro. La logica di queste misure è che se ci sono entrate sospette sul nostro conto, in controtendenza rispetto al nostro reddito, il Fisco è tenuto ad intervenire per valutare che non si tratti di redditi non dichiarati.

Nel caso di un imprenditore, invece, la legge prescrive che è sempre tenuto a dichiarare prelievi quotidiani di oltre mille euro. La regola che vale per tutti è che superata la soglia dei 10 mila euro di prelievo occorrerà giustificare all’opertatore di banca la destinazione di quei soldi. Si tratta di prescrizioni che riguardano in particolare la lotta al riciclaggio di denaro, che potenzialmente potrebbe essere impiegato per finanziare attività illecite.