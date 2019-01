Ecco chi sono i 10 uomini più ricchi del mondo

Si allarga sempre di più la forbice tra ricchi e poveri. Questo è quello che è emerso dal rapporto Oxfam (è una confederazione a livello internazionale che si occupa, in prima persona, della riduzione globale della povertà, attraverso aiuti umanitari e progetti di sviluppo). Questo non giova all’economia globale: infatti, oltre che a danneggiare la stessa economia, dal punto di vista sociale cresce la rabbia dei popoli a livello mondiale.

Dai dati del rapporto è emerso qualcosa di sconvolgente: 26 ultramiliardari, da soli, posseggono oltre il 50% della ricchezza posseduta dei poveri di tutto il globo.

Le dieci persone più facoltose del pianeta

La classifica dei 10 più ricchi del pianeta è stata stilata da “Forbes” (nota rivista statunitense che si occupa di economia e finanza) secondo la quale al primo posto non poteva che esserci lui, Jeff Bezos, il proprietario di Amazon, con un patrimonio totale che supera i 112 miliardi di dollari. Al secondo posto si classifica il noto Bill Gates, padre di Microsoft, il cui patrimonio corrisponde a 90 miliardi di dollari. Segue l’imprenditore Warren Buffett, noto anche con il soprannome di “oracolo di Omaha“, proprietario di un patrimonio pari a 84 miliardi di dollari.

Ai piedi del podio si classifica Bernard Arnault, patron di LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) la nota holding francese operante nel settore dei beni di lusso, il cui patrimonio ha un valore di 72 miliardi di dollari. Al quinto posto staziona Mark Zuckerberg, conosciuto anche come Mr. Facebook, proprietario di una ricchezza pari a 71 miliardi di dollari.

Segue lo spagnolo, fondatore di Zara, Armacio Ortega, con una ricchezza pari a 70 miliardi di dollari. Al settimo posto si classifica l’uomo più ricco del Messico, Carlos Slim Helu: si occupa di telecomunicazioni, ha un patrimonio pari a 67,1 miliardi di dollari.

Pari merito per quanto riguarda l’ottava posizione: Charles Koch e David Koch , entrambi dirigenti delle Koch Industries ed entrambi con un patrimonio pari a 60 miliardi di dollari.

Al nono posto troviamo Larry Harrison di Oracle, con 58,5 miliardi di dollari. Chiude questa speciale classifica Michael Bloomberg, fondatore della società finanziaria “Bloomberg” ed ex sindaco della città di New York, con un patrimonio totale di solo – si fa per dire – di 50 miliardi di dollari.