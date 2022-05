È ufficiale, arriva la stangata da 130 euro al mese: la tremenda notizia per chi ha una casa

Ascolta questo articolo

In questo periodo gli italiani stanno facendo i conti con i rincari, sempre più consistenti, delle materie prime e soprattutto dell’energia elettrica e del gas. Questo è provocato dalle recenti tensioni internazionali che si sono scatenate soprattutto ad Est dell’Europa, dove Russia e Ucraina sono entrate in ostilità. Questo ha portato l’Occidente a sanzionare Mosca, con delle ripercussioni economiche che stiamo subendo soprattutto in Europa e anche negli Stati Uniti d’America.

Nel “Vecchio Continente” la crisi pare sentirsi di più. La popolazione qui sta facendo ancora i conti con gli strascichi lasciati dalla pandemia di Covid-19, che ha tenuto chiuse le attività per diversi mesi. E adesso la crisi potrebbe anche colpire chi in questo periodo comunque non facile ha deciso di realizzarsi, magari comprando una casa. In una zona d’Italia ci potrebbero essere enormi difficoltà per chi è in possesso di una abitazione. Vediamo cosa sta succedendo.

Mutui alle stelle

Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, in Veneto in questo periodo sono molti i cittadini che hanno deciso di comperare una casa. A fare il passo in questione sono state soprattutto giovani coppie, in quanto l’età media degli aspiranti mutuatari è scesa a 36 anni, mentre un anno fa era di 40 anni.

Questo è successo grazie agli incentivi statali che hanno portato sempre più giovani a rivolgersi ad un istituto bancario per richiedere un mutuo. Ma chi ha comperato casa rischia adesso di trovarsi in difficoltà, in quanto la rata del mutuo sta crescendo sempre di più e si potrebbero pagare cifre esorbitanti.

Il tasso fisso a venti anni è passato infatti dallo 0,6% di gennaio all’1,83% di maggio. Questo vorrà dire che per il mutuo si potranno pagare fino a oltre 130 euro al mese, basti pensare che a Padova ci vogliono 139.778 euro per comprare una casa. Sul fronte dei tassi, sempre in Veneto, si registra l’aumento di quelli fissi e oggi un mutuo medio può costare 12.300 euro in più rispetto a dodici mesi fa. “A rimetterci soprattutto i single e le giovani coppie. Bisogna pensare alla formula del riscatto dell’affitto” – queste le parole di Carlo Garofolini, presidente dell’Adico.