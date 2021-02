Domanda bonus asilo nido 2021: garantite fino a 3mila euro, al via la procedura online

Per la domanda del bonus asilo nido 2021 arrivano importanti aggiornamenti con l’avviso Inps numero 802. A partire dallo scorso 24 febbraio è infatti possibile inviare la relativa pratica di accesso al beneficio di welfare tramite il sito dell’ente pubblico di previdenza. Con questa misura il legislatore ha previsto un sostegno alle famiglie per il pagamento degli asili nido pubblici o privati.

Al fine dell’eligibilità, è necessario che il figlio sia nato dopo il 1° gennaio 2016. Per i bambini con gravi disabilità è inoltre previsto un sostegno per la cura in casa. L’ammontare del contributo erogato varia in base alle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia, pertanto è necessario avere a disposizione la certificazione ISEE.

Le famiglie possono ottenere l’agevolazione rivolgendosi direttamente all’Inps. Per procedere è necessario avere il codice fiscale e uno strumento di riconoscimento considerato come valido (Pin dispositivo, Spid, Cie o Cns). In alternativa è possibile rivolgersi al proprio patronato di fiducia. Quest’ultimo si occuperà di compilare la pratica e di inoltrarla all’Inps per conto dei richiedenti.

Bonus asilo nido 2021: quali documenti sono necessari per inviare la domanda e quanto è possibile ottenere

Per poter inviare la propria domanda di accesso al bonus asilo nido 2021 è necessario essere in possesso del già citato ISEE e presentare la documentazione attraverso la quale è possibile riscontrare l’effettivo pagamento delle rette. La fattura deve quindi essere allegata alla domanda insieme alla denominazione (e partita Iva dell’asilo), al codice fiscale del minore, al mese di riferimento della retta e alla conferma del pagamento.

Il contributo può arrivare a 1500 euro con Isee uguale o superiore a 40mila euro. Dalle 25mila alle 40mila euro è possibile ottenere fino a 2500 euro, mentre con Isee uguali o inferiori a 25mila euro viene garantito un rimborso fino a 3mila euro. Nella procedura disponibile sul sito delll’Inps viene richiesto di indicare anche se l’asilo è una struttura pubblica o privata e gli effettivi mesi di frequenza. La scadenza da tenere in considerazione (oltre la quale non sarà quindi possibile inoltrare la domanda) è fissata al prossimo 1° aprile 2022.