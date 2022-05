Dichiarazione dei redditi precompilata 2022: da oggi è possibile scaricarla online

Ascolta questo articolo

Le dichiarazioni dei redditi precompilate per il periodo di riferimento 2022 sono già disponibili per il download online. Questi modelli sono preparati in virtù delle informazioni di cui dispone il Fisco, con 1,2 miliardi di dati inseriti. Dal 31 maggio i dati dei redditi possono essere presentati, accettati o modificati. Il termine per presentare la dichiarazione dei redditi è il 30 settembre, chi presenta un 730 utilizzando l’applicazione web ha una scadenza del 30 novembre. Da quest’anno i contribuenti potranno visionare i propri modelli sul sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando la carta d’identità elettronica, oppure una carta Spid, o una carta dei servizi nazionali.

Quest’anno, per la prima volta, un contribuente può chiedere l’invio del modello da parte di un familiare o di un’altra persona di fiducia. Ciò rende la procedura più facile per quei contribuenti che non possono eseguire il processo da soli. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2022 sarà il 30 settembre per coloro che presenteranno il modello 730, e il 30 novembre per coloro che utilizzeranno l’applicazione web per presentare la dichiarazione dei redditi. C’è una nuova guida, in formato PDF e online sul sito dell’Agenzia, e un video disponibile sul canale YouTube dell’Agenzia, che illustrano le novità legate alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il numero dei contribuenti che invieranno direttamente il modulo 730 e Reddito è salito a 4,2 milioni nel 2021, una cifra tre volte superiore a quella del 2015. Se si considera la quantità di dati precaricata nella dichiarazione dei redditi dall’Agenzia, il numero dei dati è variato dai circa 160 milioni del 2015 agli 1,2 miliardi del 2021, per cui la quantità di informazioni a disposizione dei cittadini è sempre in aumento. I dati che i contribuenti hanno inserito nelle loro dichiarazioni dei redditi quest’anno superano 1,2 miliardi, con un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. La maggior parte dei dati si riferisce alle spese sanitarie. Gli incrementi maggiori si registrano nelle voci “bonifici per ristrutturazioni creditizie”, con oltre 10 milioni di occorrenze, e “contributi domestici”. Ma la crescita maggiore è nelle spese scolastiche.

Dal 2022 sarà possibile per un contribuente affidare la gestione della propria dichiarazione ad un familiare. In particolare, sarà possibile per il contribuente conferire una procura al coniuge o a un parente (o persona assimilabile) entro il quarto grado, attraverso apposito modello, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia. Il modello può essere inviato dal contribuente direttamente on line attraverso i servizi telematici, allegando copia della carta d’identità del rappresentante. Può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata ad un dipartimento provinciale delle Entrate.

Nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata di una scansione del documento cartaceo (ad esempio il modulo di procura firmato su carta) e nel caso di presentazione allo sportello dell’Agenzia, sarà necessario allegare copia della carta d’identità sia del contribuente che del rappresentante. Se il soggetto cui si intende affidare la gestione della propria dichiarazione non è il coniuge o un parente fino al quarto grado, è comunque possibile conferire la procura presso un ufficio. Un’ulteriore semplificazione è prevista per le persone impossibilitate a recarsi in Agenzia per motivi di salute: in tal caso la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante, unitamente all’attestazione del medico di medicina generale del rappresentato. La procura non può essere conferita a titolo professionale. Inoltre, ogni contribuente può indicare un solo rappresentante e ogni persona può essere proposta da un massimo di tre contribuenti. Il titolo è valido fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stato rilasciato.

Anche gli eredi possono richiedere la qualifica necessaria per accedere alla dichiarazione del familiare direttamente online, quindi senza la necessità di recarsi in ufficio. Nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il servizio online “Consegna documenti e richieste”.