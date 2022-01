La pandemia sta mettendo ancora a dura prova l’economia nazionale. Sebbene non ci sia più un lockdown instaurato dal Governo centrale, così come è accaduto nel 2020, in questo periodo negozi e attività commerciali di varia natura, come bar, ristoranti e alberghi, stanno accusando un altro durissimo colpo. Colpo che potrebbe essere quello di grazia per almeno il 33% delle attività nella sola Roma già dalle prossime settimane. Sarebbe questa, secondo Confcommercio Roma, la percentuale di attività che rischiano la chiusura entro febbraio.

“La situazione non è rassicurante nel 2021 rispetto all’anno precedente i pubblici esercizi hanno registrato un calo di consumi del 30%, i negozi di abbigliamento del 15% e le attività legate alla mobilità un calo del 12%” – così ha fatto sapere in una nota Romolo Guasco, direttore di Confcommercio Roma. A far paura oggi è la variante Omicron del Covid, che sta provocando una nuova ondata di contagi come mai si era vista prima.

Sportello “Mi reinvento”

Per supportare i titolari delle attività commerciali in difficoltà Confcommercio Roma ha ideato lo sportello “Mi reinvento”. L’iniziativa è partita dal gruppo “Terziario donna Roma” presieduto da Simona Petrozzi: scopo dello sportello è quello di sostenere gli associati duramente colpiti dalla pandemia.

In questo periodo poi le attività commerciali devono fare i conti non solo con la mancanza di clientela, ma anche con l’aumento delle tasse, come gas e luce. Tale situazione potrebbe rappresentare il punto di non ritorno per molte attività già dal prossimo mese di febbraio. C’è bisogno quindi di intervenire.

“Di fronte alle chiusure che sono state inevitabili e che sono state provocate dal virus c’è bisogno di trovare il coraggio e il modo di andare avanti” – così ha spiegato inoltre Simona Petrozzi. Lo sportello “Mi Reinvento” è coordinato dalla psicologa Maria Rita Accatino e si trova all’interno dell’edificio che ospita gli uffici di Confcommercio Roma.