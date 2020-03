Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - Il panico che si è diffuso nei mercati finanziari rappresenta una reazione allo scoppio della crisi sanitaria dovuta al coronavirus. In questo momento appare estremamente complicato comprendere quale sarà il reale effetto dell’emergenza sanitaria sull’economia e per questo motivo la corsa alle vendite su tutti i principali mercati non deve stupire.