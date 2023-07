Come riconoscere le finte offerte online e cosa cambia con il nuovo regolamento

Se avete mai fatto acquisti online, probabilmente vi siete imbattuti in offerte che sembrano troppo belle per essere vere. Spesso, infatti, lo sono. Alcuni negozi online modificano i prezzi dei prodotti in modo da creare l’illusione di uno sconto maggiore di quello reale, sfruttando la psicologia del consumatore e la sua tendenza a cercare il risparmio.

Questo comportamento è noto come “price framing” o “price anchoring“, ed è una pratica commerciale scorretta che viola il Codice del Consumo e il Regolamento UE 2019/1150, entrato in vigore il 12 luglio 2020. Questo regolamento mira a garantire una maggiore trasparenza e tutela dei consumatori nei confronti delle piattaforme online, imponendo una serie di obblighi e sanzioni ai venditori. Tra gli obblighi previsti dal regolamento, c’è quello di indicare chiaramente il prezzo totale del prodotto, comprensivo di tasse, spese di spedizione e altri costi aggiuntivi.

Inoltre, i venditori devono fornire informazioni accurate e verificabili sulle caratteristiche, la disponibilità e la qualità del prodotto, nonché sulle modalità di pagamento, consegna e reclamo. Un altro aspetto importante riguarda la comparazione dei prezzi. Il regolamento stabilisce che i venditori devono indicare il prezzo di riferimento a cui si applica lo sconto, e che questo deve essere il prezzo effettivamente applicato al prodotto negli ultimi 30 giorni prima dell’offerta.

In questo modo, si evita che i venditori gonfino il prezzo di partenza per far sembrare più conveniente lo sconto. Per verificare se un’offerta è reale o meno, ci sono alcuni strumenti utili che si possono consultare. Uno di questi è CamelCamelCamel, un sito che monitora i prezzi dei prodotti su Amazon e mostra la loro evoluzione nel tempo. Un altro è Keepa, un’estensione per il browser che fa lo stesso lavoro e offre anche altre funzionalità, come le notifiche sui cambiamenti di prezzo e le statistiche sulle vendite.

In conclusione, acquistare online può essere conveniente e vantaggioso, ma bisogna prestare attenzione alle finte offerte e ai trucchi dei venditori. Con il nuovo regolamento europeo, i consumatori hanno più diritti e garanzie, ma devono anche essere più informati e consapevoli. Solo così potranno fare acquisti sicuri e soddisfacenti.