È iniziato il 1 gennaio 2021 e terminerà il 30 giugno 2022 suddiviso in tre differenti periodi, il cashback di Stato che è stato studiato e messo in atto dopo aver eseguito la sperimentazione di dicembre 2020. Si tratta di un’iniziativa di Governo che punta a debellare l’evasione fiscale incentivando il pagamento elettronico che consente agli italiani che parteciperanno di avere un rimborso che può raggiungere i 3.000 euro in totale.

La partecipazione prevede alcune regole precise che si devono seguire alla lettera e sono diverse rispetto a quelle del cashback di Natale. Lo stato ha stanziato ben 1,75 miliardi nel 2021 che potranno aumentare raggiungendo una cifra iperbolica pari a 3 miliardi nel 2022. Ma come si può fare per partecipare al cashback emesso dal Governo? Qual è il regolamento del cashback 2021 e come si fa a iscriversi ottenendo così il rimborso?

Cashback di Stato 2021: come partecipare

La sperimentazione del sistema di cashback natalizio è stato improntato dal Piano Italia Cashless che ha improntato il sistema di prova dall’8 dicembre 2020 fino al 31 dicembre dello stesso anno. L’extra cashback ha permesso ai cittadini di ottenere un rimborso fino a 150 euro con una spesa massima di 1.500 euro da eseguire in un unico mese. Per avere tale rimborso si dovevano eseguire minimo 10 transazioni e il credito ottenuto si prevede che venga versato entro febbraio 2021.

Dall’1 gennaio 2021, però, è partita una nuova iniziativa che cambia tutto e aumenta notevolmente la cifra che si potrà ottenere con il rimborso cashback di Stato. Per la precisione i cittadini italiani potranno ricevere fino a 150 euro ogni 6 mesi, quindi il 10% di ciò che spendono con un totale di 450 euro. Ogni transazione potrà avere un rimborso al massimo di 15 euro e le operazioni di pagamento che si devono eseguire per avere l’accesso al credito sono 50.

Per avere accesso al rimborso, come è successo per la precedente operazione del periodo di Natale, il pagamento della merce acquistata deve essere eseguita tramite carta di credito, bancomat oppure app di pagamento da utilizzare in negozi fisici e quindi non valido per gli acquisti online. I rimborsi saranno versati sul conto corrente di ogni cittadino beneficiario entro 2 mesi a partire dalla data in cui termina il periodo di competenza. Il cashback di Natale arriverà entro febbraio di quest’anno mentre il rimborso del caskback di Stato 2021 è previsto secondo la suddivisione in 3 diversi periodi per pemettere di fare gli acquisti.

Questi sono i tre periodi di accumulo cashback e rimborso:

dal 1 gennaio fino al 30 giugno 2021

dal 1 luglio fino al 31 dicembre 2021

dal 1 gennaio fino al 30 giugno 2022

Chi desidera partecipare al cashback 2021 e ottenere il bonus deve fare l’iscrizione all’App IO della Pubblica Amministrazione dopo averla scaricata, in alternativa si possono utilizzare le app di pagamento che non hanno bisogno di Spid.

Quali acquisti sono validi per il cashback di Stato?

È importante conoscere i prodotti che rientrano nel calcolo dei rimborsi dati per il cashback 2021 e le limitazioni previste dal regolamento per non rischiare di restare fuori dal conteggio. Per l’accumulo effettivo valido per il rimborso si devono fare compere nei negozi fisici che consentono di pagare con la carta di credito oppure con il pangomat.

Inoltre si può acquistare presso artigiani ma anche pagare idraulici, elettricisti, avvocati, medici e altre tipologie di professionisi ma questi dovranno possedere il Pos oppure strumenti che consentano di eseguire una transazione digitale.

Si può, inoltre, usufruire del bonus cashback di Stato 2021 per il rifornimento di carburante e fare manutenzione al mezzo di trasporto oppure anche pagare il bollo dell’auto. Sono compresi nel cashback anche il pagamento di assicurazioni e multe stradali ma non sono consentiti gli acquisti online.