Brutte notizie per gli iscritti ad Amazon: il servizio cesserà di esistere

Ascolta questo articolo

Come si sa ognuno di noi al giorno d’oggi nella sua vita ha fatto almeno un acquisto su Inernet. Ormai il mondo non è più quello di una volta, molto spesso le persone scelgono di acquistare la merce sul web, questo anche per un motivo prettamente economico, visto che se si compra su uno store online spesso si risparmiano un pò di soldi. Ovviamente non è sempre così, ma queste regole valgono spesso per le aziende più grandi, come Amazon appunto.

Si tratta dello store di riferimento a livello mondiale per gli acquisti online. Amazon è presente anche in Italia ormai da tantissimi anni e molti italiani acquistano ogni giorno la merce dallo store online. Amazon vende letteralmente di tutto, ma stanno per arrivare notizie importanti per gli iscritti, notizie che forse non faranno piacere a più di qualcuno. Vediamo che cosa sta succedendo.

La decisione di Amazon: “stop al servizio…”

Amazon è stato uno store online molto utlizzato soprattutto durante il periodo centrale della pandemia di Covid-19, che come si sa per molti mesi ha costretto le persone a restare chiuse in casa. In questi giorni sul web sta circolando una notizia che sarebbe stata confermata anche dalla stessa azienda.

In pratica a partire dal 31 dicembre 2023 chi è iscritto al programma Amazon Prime e usufruisce del servizio Amazon Drive, dovrà cominciare a salvare già da ora i propri file su altri dispositivi, visto che il servizio cesserà proprio a partire da quella data. Amazon Drive permette di salvare i propri file su una sorta di cloud sul web, come accade ad esempio per servizi quali Google Drive.

L’interruzione del servizio alla fine del 2023 sarà però accompagnata da una cessione immediata di alcune sue funzionalità, e sarà quindi possibile utilizzarlo appieno fino all’ultimo giorno disponibile, eccezion fatta per alcune funzionalità nello specifico. Ad esempio al 31 gennaio 2023 l’upload dei file sarà attivato ma non potrà più essere eseguito.