Boom Bitcoin, raggiunti i 15000 dollari di quotazione

Un crescendo di entusiasmo contagioso sta travolgendo il mercato legato alle criptovalute e alle stablecoin. A beneficiarne ovviamente è soprattutto il Bitcoin, la regina incontrastata delle valute digitali. In un mese la quotazione dell’oro digitale è quasi raddoppiata, passando da 8000 dollari ai 15000 raggiunti ieri 6 novembre 2020.

Secondo gli esperti del settore ora è possibile anche superare il record di dicembre 2017 quando il valore del Bitcoin toccò i 20000 dollari per poi ripiegare entro poche settimane. Le ragioni per cui il valore stia aumentando cosi rapidamente sono varie, la più accreditata riguarda il ciclo post halving. Da maggio 2020 infatti i miner vengono ricompensati con la metà di Bitcoin con cui venivano ricompensati prima.

Paypal e Bitcoin: Il gigante americano dei pagamenti online apre all’uso delle criptovalute e presto i suoi 346 milioni di clienti potranno usufruire di questo nuovo strumento finanziario per i proprio acquisti sul web.Al momento l’opzione riguardante i pagamenti in criptovaluta sarà disponibile soltanto per gli utenti americani, ma già dal 2021 Paypal è pronta ad aprire a tutti i suoi clienti sparsi nel mondo. Una mossa che conferma il grande interesse dei Big Player della tecnologia riguardo i pagamenti digitali.Bitcoin, Ethereum, Litecoin e altre cripto saranno cosi utilizzate da circa 26 milioni di negozi che ogni giorno utilizzano Paypal per ricevere ed inviare denaro online.

Ovviamente quando il Bitcoin aumenta il proprio valore riesce a trascinare verso l’alto anche tutte le altre cripto in circolazione. Infatti guardando alle quotazione attuali possiamo notare Ethereum che ha superato i 400 dollari e si attesta ora a circa 420.

Fa un po più fatica Ripple, la quarta criptovaluta per capitalizzazione di mercato ha raggiunto i 0.25 centesimi incrementando il suo valore “solo” del 5% su base settimanale. Il mercato è in fermento comunque e la probabile elezione di Biden a nuovo Presidente degli Stati Uniti potrebbe spingere le quotazioni ancora più in alto.