Bonus TV, le Poste Italiane consegnano gratuitamente il decoder

Era necessaria una vera rivoluzione nel campo delle frequenze televisive. Un passaggio sostanziale per lasciare il campo libero, oltre alle frequenze 5G nel campo della telefonia mobile. Per apportare modifiche efficaci, ogni italiano avrebbe dovuto dotarsi di un nuovo sistema di ricezione del segnale digitale terrestre. Il governo italiano ha adottato diverse misure per tutelare le fasce più deboli con bonus e anche la possibilità di ricevere gratuitamente il proprio decoder digitale terrestre.

Un bonus TV è un coupon che puoi utilizzare per richiedere a casa tua un decoder di nuova generazione. Si tratta di una novità introdotta di recente nella legge di bilancio 2022. Oltre al rifinanziamento dei bonus TV previsti dalla legge di bilancio 2022, è possibile richiedere la spedizione a domicilio di un decoder di ultima generazione. Basta fare una richiesta a Poste Italiane tramite lo sportello, il numero di telefono o il sito web.

L’iniziativa è rivolta alle persone di età superiore ai 70 anni che percepiscono un assegno pensionistico inferiore a 20.000 euro annui. Poste Italiane consegna i decoder, ma la richiesta potrebbe essere annullata automaticamente se la spedizione non va a buon fine.

Come richiedere un Decoder TV Bonus direttamente a casa tua:

chiamando il numero 800 776 883; recandosi ad un ufficio postale; compilando il form presente nel sito “Nuova TV Digitale”, all’indirizzo: nuovatvdigitale.mise.gov.it.

I richiedenti interessati al decoder hanno l’obbligo di essere muniti del codice fiscale e di una tessera sanitaria/documento di identità in corso di validità per fare domanda. Dopo la prenotazione, il richiedente sarà identificato e verificato in possesso dei requisiti sopra indicati per ottenere le agevolazioni. La consegna a domicilio del decoder messo a disposizione gratuitamente dal Ministero sarà effettuata dal postino di Poste Italiane.

Il decoder verrà consegnato il giorno preventivamente concordato. Se non è possibile, verrà lasciato un avviso cartaceo. In caso di mancata consegna anche al secondo tentativo verrà lasciato un nuovo avviso con i riferimenti dell’ufficio postale che custodisce la spedizione. Il destinatario potrà ritirare il decoder entro i successivi 7 giorni lavorativi. Trascorso questo periodo di tempo, la prenotazione verrà automaticamente cancellata. In ogni caso, il richiedente potrà effettuare una nuova prenotazione.