Bonus spesa di 400 euro a partire da luglio: a chi tocca e come richiederlo

Per contribuire a far fronte alle difficoltà economiche delle famiglie, causate soprattutto dall’aumento della vita, il Governo di Giorgia Meloni, ha messo a disposizione circa 500 milioni di euro per aiutare le famiglie ad acquistare alimenti di prima necessità.

Il sostegno, come riportato anche dal sito “TG24 Sky“, sarà disponibile esclusivamente per coloro che hanno un reddito inferiore ai 15mila euro. Il bonus spesa, che viene chiamato anche carta acquisti, verranno emesse dal primo giorno di luglio e si riceverà mensilmente 382,50 euro, destinato a supportare la spesa alimentare.

I requisiti e come richiedere il bonus spesa

Per richiedere il bonus non sarà necessario fare nessuna domanda. Il comune di appartenenza infatti invierà una lettera a coloro che ne hanno diritto con le istruzioni per ritirare la PostePay presso il più vicino ufficio di Poste Italiane. A loro volta i comuni riceveranno l’elenco dei beneficiari del contributo, in cui poi verranno date le priorità.

Infatti i primi a ricevere il bonus saranno i nuclei familiari composti da non meno di tre componenti con un figlio nato entro il 31 dicembre 2009 e, in seconda battuta, quelli con almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005. Solo dopo un po’ di tempo anche le altre famiglie, che hanno sempre un reddito sotto ai 15mila euro all’anno, riceveranno la Postepay. Coloro che sono esclusi da questo bonus sono i beneficari del reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà, ove è compreso il Reddito di Cittadinanza (RdC).

Gli acquisti possono essere fatti esclusivamente negli esercizi commerciali aderenti all’apposita convenzione con il ministero dell’Agricoltura, di cui probabilmente ne uscirà una lista nelle prossime settimane. Infine non va dimenticato come le carte siano nominative e annullabili se il primo pagamento non verrà effettuato entro il 15 settembre 2023.