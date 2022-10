Bonus spesa di 200 euro: senza l’ISEE, serve solo questo requisito

Ascolta questo articolo

Come si sa in questo periodo gli italiani stanno affrontanto una seria crisi economica provocata dalle ostilità che si sono scatenate tra Russia e Ucraina. L’Occidente ha quindi intrapreso delle sanzioni contro Mosca, sanzioni che in un certo senso si sono anche rivoltate contro di noi come un bommerang, visto che la maggior parte delle materie prime, com il gas, le acquistavamo dalla Russia. Questo ha fatto sì che alzassero i prezzi delle bollette.

Per famiglie e imprese non è certamente un periodo facile, le difficoltà sono davvero tantissime. Anche fare la spesa sta diventando difficile per alcune famiglie, in quanto queste ultime riescano ad arrivare sempre più spesso a stento a fine mese. Ma forse non tutti sapete che c’è un bonus proprio per la spesa, vediamo di cosa si tratta.

Bonus da 200 euro

In un altro articolo apparso sempre su questa testata vi abbiamo parlato di come risparmiare sulla spesa spendendo una cifra che va dalle 20 alle 25 euro a settimana. Questa volta invece vi indichiamo come fare ad ottenere un bonus che vi consentirà anche di comperare qualcosa in più, ecco di cosa si tratta.

Per accedere al bonus spesa da 200 euro è necessario fare la spesa in un supermercato specifico, ovvero quello della Lidl. Si tratta di una iniziativa studiata appositamente per venire incontro alle famiglie in difficoltà. Il bonus di 200 euro Lidl non è rivolto soltanto alle persone che sono in difficoltà economica.

Il bonus è attivo da lunedì 19 settembre 2022 ed è accessibile a tutti i clienti Lidl. Inoltre chi partecipata all’iniziativa ha la ssibilità di partecipare anche ad un’estrazione, che regalerà il fortunato vincitore un premio di €5.200. Per ricevere il bonus non bisogna presentare neanche l’ISEE, basta solo essere clienti Lidl. Per ricevere il bonus è sufficiente scaricare l’applicazione Lidl e dopo aver effettuato la registrazione sarà possibile passare in cassa per attivare e confermare la propria partecipazione.