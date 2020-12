Bonus nido, domande online entro il 31 dicembre

Le domande per la richiesta del bonus asilo nido per il 2020 scadono alla mezzanotte del prossimo 31 dicembre. Il bonus prevede un contributo per le rette degli asili pubblici e privati e l’assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Le domande per la richiesta del bonus vanno effettuate sul portale dell’Istituto di Previdenza previa autenticazione con le proprie credenziali (o tramite il contact center integrato o patronati). Nella sezione servizi di bonus nido occorrerà compilare tutti i dati richiesti ed allegare il documento d’iscrizione all’asilo nido e la fattura della prima retta. Completata la procedura richiesta dal sistema la domanda verrà protocollata e inviata per l’istruttoria.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, il contributo spettante verrà accreditato direttamente attraverso uno dei modi indicati al momento della presentazione della domanda. L’ammontare del bonus varia a seconda del valore dell’Isee del minorenne per cui i genitori fanno domanda.

Nel dettaglio: per valori di Isee superiori ai 40 mila euro, si avrà diritto a un budget annuo di 1.500 euro (136,37 euro per 11 mensilità); per valori di Isee compresi tra i 25 e i 40 mila euro, si avrà diritto a un budget annuo di 2.500 euro (227,27 euro per 11 mensilità); per valori di Isee al di sotto dei 25mila euro, il budget annuo è quello massimo (3.000 euro, cioè 272,72 euro per 11 mensilità).

Ad ogni modo, il contributo mensile erogato dall’Inps non potrà eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta. Inoltre, il bonus non è cumulabile con le detrazioni fiscali previste per la frequenza degli asili nido. Il bonus verrà erogato secondo l’ordine di presentazione della domanda online e nel limite di fondi stanziati (per l’anno 2020, la somma stanziata risulta essere pari a 520 milioni di euro). Il bonus asilo nido è stato prorogato con la Legge di Bilancio anche nel 2021.