Bonus nido 2021, gli importi previsti

Il bonus asilo nido è stato confermato anche per il corrente anno. Il bonus prevede un contributo per le rette degli asili nidi (pubblici e privati) e per l’assistenza domiciliare di bambini con patologie croniche di età inferiore ai tre anni. Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per servizi all’infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (ad es. ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, baby parking).

L’ammontare del bonus resta invariato rispetto allo scorso anno. L’importo più alto pari a 272,72 euro erogato per 11 mensilità si avrà per valori di Isee al di sotto dei 25mila euro.

La domanda potrà essere presentata in modalità telematica mediante il sito dell’Inps (per l’accesso è necessario il pin dispositivo o lo Spid o la Carta Nazionale dei Servizi ). Inoltre, la domanda potrà essere presentata anche mediante Enti di Patronato o contattando il numero verde 803.164. La finestra per l’inoltro delle domande potrebbe partire a breve. La documentazione necessaria per la richiesta del bonus risulta essere la seguente:

la ricevuta indicante la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido;il codice fiscale del minore;il mese di riferimento;fattura contenente gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento della retta dell’asilo nido (per inoltrare la domanda basta la prima retta di pagamento, nella fase successiva potranno essere inserite anche i pagamenti relativi alle altre mensilità;il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta,attestazione Isee per minorenni.

Nel caso in cui non venga allegato l’attestazione dell’Isee, il genitore riceverà la soglia più bassa di rimborso (ovvero una misura non superiore a euro 1.500 annui pari a 136,37 euro mensili). L’Inps precisa che per i bambini che compiono tre anni nel corso dell’anno di presentazione della domanda è possibile richiedere il rimborso delle sole mensilità comprese tra Gennaio e Agosto. La domanda del rimborso per il pagamento delle rette dell’asilo dovrà essere presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta.