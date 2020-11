Dalle ore nove del giorno 3 novembre 2020, sarà possibile richiedere il bonus mobilità attraverso un portale appositamente predisposto dal Ministero dell’Ambiente.

Tale rimborso corrisponderà al 60% del costo di biciclette e monopattini o di qualsiasi altro mezzo di trasporto elettrico, previsto dal ‘Decreto Rilancio’ emanato nel maggio scorso. Ma vediamo nel dettaglio come funziona e come sarà possibile presentare la propria richiesta.

Bonus Mobilità, come richiederlo

La richiesta del bonus potrà essere presentata tramite un portale predisposto dal Ministero dell’Ambiente, ‘buonomobilità.it‘ che però sarà attivo solo dalle ore nove di martedì 3 novembre 2020. Coloro che hanno già acquistato bici, monopattini o similari, potranno inserire la fattura di acquisto e indicare il proprio codice Iban, sul quale verrà versato l’importo.

Quelli che invece non hanno ancora acquistato nulla ma intendono farlo, possono indicare il prodotto che intendono comprare e quindi ottenere un buono da presentare all’esercente al momento dell’acquisto. Ovviamente deve essere un negozio che ha aderito all’iniziativa proposta dal Ministero. Si tratta di un’operazione molto semplice da eseguire comodamente da casa, attraverso una connessione internet.

Cos’è il Bonus Mobilità e chi può richiederlo

Il Bonus Mobilità è un rimborso pari al 60% del costo di biciclette o monopattini e di qualsiasi veicolo elettrico similare (hoverboard o segway). Tale rimborso prevede un tetto massimo di 500 euro e sarà valido per gli acquisti effettuati dal periodo che va dal giorno 4 maggio al 31 dicembre 2020. La procedura è strutturata su due diverse fasi: la fase 1 e la fase 2.

La prima prevede i rimborsi sugli acquisti effettuati fino al 2 novembre 2020, la seconda invece per quelli effettuati successivamente. Il Ministero dell’Ambiente ha previsto che i beneficiari del rimborso saranno tutti i maggiorenni che risultano essere residenti nei capoluoghi di regione, di provincia e nei comuni con più di 50mila abitanti, ma anche nei comuni delle aree metropolitane con meno di 50mila abitanti.

A che serve e dove è possibile spenderlo

Il bonus deve essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di bici, monopattini con o senza pedalata assistita, handbike nuovi o usati. Non potrà essere usato invece, per gli accessori (caschi, lucchetti o batterie). Esiste però una differenza sostanziale tra le due fasi previste, infatti per gli acquisti che rientrano nella fase 1 il bonus rimborsa gli acquisti fatti in qualsiasi negozio, la fase 2 invece, prevede un elenco di negozi che hanno aderito all’iniziativa ministeriale, tale elenco è stato precedentemente pubblicato nel sito del Ministero. In ogni caso è possibile comunque effettuare gli acquisti anche online.