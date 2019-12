Bonus luce e gas 2020: ecco chi potrà beneficiarne e come funzionerà il prossimo anno

Sta per terminare il 2019 e con il prossimo anno per molte famiglie sarà necessario tornare a verificare la possibilità di beneficiare del cosiddetto bonus sociale per la luce ed il gas. Si tratta di uno sconto che viene espressamente destinato a quelle famiglie a basso reddito che possiedono anche specifici requisiti di patrimonio.

In particolare, per poter richiedere il beneficio previsto dalla legge è necessario innanzitutto essere residenti nell’abitazione indicata come principale, cioè dove si risulta intestatari di utenze per la luce elettrica ed il gas. Restano però esclusi dal provvedimento di tutela coloro che utilizzano il gas tramite bombola oppure ricorrendo al GPL.

In secondo luogo, bisogna risultare intestatari di un contatore elettrico al massimo di 3 kw, che può arrivare a toccare i 4,5 KW per un nucleo familiare di quattro o più persone. Infine, nel 2020 sarà indispensabile anche avere un ISEE uguale o inferiore a 8.256 euro (soglia che può crescere fino a 20 mila euro per le famiglie numerose e con più di 3 figli a carico fiscalmente).

Come richiedere il bonus sociale per luce e gas

Stante la situazione appena evidenziata, per poter procedere con la richiesta relativa al bonus sociale luce e gas 2020 sarà necessario prima di tutto inoltrare la propria domanda per il modello ISEE 2020. Espletato questo primo passaggio, bisogna compilare il modulo relativo all’istanza di beneficio luce e gas 2020.

Il modello firmato sarà quindi inviato al Comune di residenza, che provvederà a protocollarlo. Affinché la richiesta risulti completa, alla modulistica andrà aggiunta anche la documentazione di appoggio. In particolare, sarà necessario allegare la carta d’identità, l’attestazione dell’Isee nonché l’insieme delle precedenti fatture della luce e del gas. Infine, bisogna ricordare che il bonus ha validità di 12 mesi. Lo sconto ammonta a 132,00 euro per le famiglie con massimo 2 persone, 161 euro fino a 4 persone, e 194 euro per le famiglie numerose con più di 4 persone nel nucleo familiare.