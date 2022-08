Bonus di 1500€ subito sul conto per chi vive in affitto. Ecco chi può ottenerli e come

Ascolta questo articolo

In una situazione socio-economica di generale instabilità, dove l’inflazione è galoppante e i costi delle bollette sono ormai alle stelle, il Governo sta cercando di tamponare la situazione con alcune misure vantaggiose. Ecco spuntare quindi un nuovo bonus che darà un po’ di respiro alle famiglie italiane oppresse da questa crisi economica opprimente.

Si tratta di una misura di cui potranno beneficiare le famiglie che vivono in affitto e, naturalmente, che rispondono positivamente ad alcuni requisiti predisposti da questa misura. La cifra che verrà corrisposta farà gola a molti, vediamo chi può fare domanda e quali sono questi requisiti.

Bonus in arrivo

A fare da apripista a questa nuova misura vantaggiosa è stata l’Emilia Romagna che lo scorso 11 luglio ha deciso di bandire un bonus sino a 1500 euro a vantaggio delle famiglie che vivono in affitto. Per il momento si tratta quindi di una misura solo regionale, ma che è destinata ad estendersi presto in tutta Italia, visto che altre regioni hanno intenzione di seguire l’esempio romagnolo.

Per poter beneficiare del bonus occorre rispettare due requisiti fondamentali, ai quali corrispondono due distinte graduatorie: la prima è quella che riguarda i nuclei famigliari con ISEE sino a 17.154,00 euro; la seconda si riferisce invece alle famiglie con ISEE sino a 35.000,00 euro e con calo di reddito IRPEF superiore al 25%.

Per fare domanda occorrerà accedere ad una piattaforma web regionale a partire dal 15 settembre 2022 sino al 21 ottobre sino alle ore 12:00. Per il momento il bando con tutti i dettagli del caso non è stato ancora pubblicato, ma certamente al momento dell’invio della domanda occorrerà aver già presentato la DSU per l’ISEE. Chi vorrà iscriversi al bando senza presentare la domanda online, potrà fare richiesta rivolgendosi direttamente al proprio Comune o ad organizzazioni private appositamente accreditate.