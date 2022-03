In questo periodo gli italiani sono molto preoccupati per il continuo aumento del costo dell’energia elettrica e del gas, ma anche dello stratosferico aumento del prezzo dei carburanti, come diesel e benzina, che ormai sono arrivati a toccare cifre record e mai viste. Basti pensare che oggi, e lo sa bene chi usa ogni giorno l’automobile o qualsiasi altro mezzo a motore, il diesel è arrivato a costare addirittura più della benzina superando come quest’ultima le due euro per litro. Questo come servizio direttamente alla pompa.

Per questo il Governo italiano sta studiando un piano per poter far abbassare il prezzo dei carburanti. In queste ore sembra essersi trovata la quadra, con l’Esecutivo presieduto da Mario Draghi che ha varato un importante riforma, emanando un Decreto Legge ad hoc che consentirà di abbassare il prezzo dei carburanti di una ventina di centesimi. Poco, diranno alcuni, ma sempre meglio delle oltre due euro al litro che si pagano oggi. Ma c’è un’altra misura molto importante che il Governo si appresta a varare.

La nuova misura

In queste ore i media nazionali stanno riportando la notizia di un bonus dell’importo pari a 200 euro che lo Stato ha varato per aiutare le persone a combattere il caro carburanti. Vediamo di cosa si tratta. In primis bisogna dire che la misura è destinata ai lavoratori che utilizzano il mezzo a motore per poter lavorare

La misura prevede che a versare questo bonus non sia il Governo, ma bensì le stesse aziende del settore privato, che potranno quindi venire incontro ai loro dipendenti qualora ne avessero la necessità. Il denaro, che non comporterà creazione di reddito, sarà quindi erogato dalle stesse aziende.

Si tratta, in sostanza, di un incentivo rivolto a tutte quelle imprese che già erogano voucher benzina ai propri addetti, così spiega la testata giornalistica online Fanpage. L’importo in questione sarà completamente esente dalle tasse e non esiste nessun requisito specifico per poter accedere alla misura, per cui non bisognerà fare nessuna domanda.