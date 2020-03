Bonus Bebè 2020, partono le domande: ecco la procedura Inps

Dall’Inps arrivano nuove indicazioni in merito alla procedura di richiesta del bonus bebè 2020. L’istituto pubblico di previdenza ha infatti provveduto ad attivare la procedura online per poter ottenere il sussidio, dandone comunicazione all’interno del messaggio numero 1.099 risalente allo scorso 11/03. La pratica riguarda in particolare tutti i nati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso.

Rientrano nel beneficio anche le pratiche di adozione e gli affidamenti adottivi. A partire dal gennaio 2020 il bonus è diventato un provvedimento di natura universale, stante la presenza dei requisiti di legge indicati all’interno della circolare Inps numero 26/2020. Tra i requisiti necessari per richiedere il provvedimento è indispensabile avere un modello ISEE aggiornato e la residenza in Italia, oltre alla cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione.

In alternativa, è indispensabile avere la cittadinanza italiana oppure risultare cittadino di uno Stato dell’UE. Per i cittadini extracomunitari serve invece il permesso di soggiorno di lungo termine. Il bonus spetta per un anno dal mese di nascita, adozione o affidamento.

Bonus bebè 2020: quanto si percepisce e come richiederlo

Dal punto di vista degli importi assegnati ai beneficiari, questi variano in base all’indicatore Isee. Per coloro che possiedono una certificazione non superiore a 7 mila euro la cifra corrisponde a 160 euro al mese, che passa a 120 euro al mese per chi possiede un Isee inferiore a 40mila euro l’anno. Infine, per i nuclei familiari con Isee superiore a quest’ultima soglia, la cifra scende a 80 euro al mese.

In merito all’invio della domanda, risulta necessario procedere utilizzando i servizi telematici offerti dall’Inps. La domanda può essere inoltrata tramite i servizi messi a disposizione dal contact center dell’Inps al numero verde 803.164, oppure tramite la propria area riservata del sito Inps (facendo ricorso al proprio codice PIN dispositivo). Infine, ci si può avvalere dei servizi del proprio patronato di fiducia.