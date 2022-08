Bollette di luce e gas: l’annuncio del Governo è arrivato poco fa

Ascolta questo articolo

In queste settimane gli italiani stanno facendo i conti con una grave crisi economica causata non solo dagli strascichi della pandemia di Covid-19, ma anche dalla recente situazione in Ucraina che non accenna a placarsi. Le parti, i russi e gli ucraini si intende, non riescono a trovare un accordo che faccia cessare le ostilità e fino ad ora a nulla sono valsi i tentativi della diplomazia internazionale, che è intervenuta fermamente su quanto sta accadendo condannando in toto la Russia.

Le recenti sanzioni occidentali nei confronti di Mosca non aiutano di certo la nostra già precaria economia, che risente ancora del blocco totale del 2020 a causa della pandemia. Insomma un periodo molto delicato per gli italiani che stanno facendo i conti con continui aumenti non solo sulle materia prima, ma anche del carburante, il quale era arrivato a toccare cifre mai viste. Il Governo è intervenuto per mettere un freno alla lievitazione dei prezzi, ma l’Esecutivo ha deciso di intervenire ulteriormente in maniera energetica per aiutare gli italiani. Vediamo cosa è stato deciso.

Il Reddito Energetico

Come si sa in questo periodo l’Italia si trova senza una guida, a causa delle dimissioni di Mario Draghi, che non ha ottenuto la maggioranza in Parlamento pochi giorni dopo l’esplosione della nuova crisi politica. Un momento sicuramente molto delicato, in quanto il Governo è in piedi soltanto per la normale amministrazione.

Lo sarà così fino al prossimo 25 settembre, quando gli italiani saranno chiamati a decidere le sorti della politica nostrana, in quanto da quelle elezioni dovrebbe poi uscire il nuovo Presidente del Consiglio. Nel frattempo alcuni provvedimenti sono già partiti, e non si bloccheranno neanche con la crisi in corso.

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, l’Esecutivo ha varato un vero e proprio Reddito Energetico che potranno chiedere tutti gli italiani che hanno un ISEE entro i 20.000 euro. Costoro potranno richiedere dai 6.000 agli 8.500 euro per l’installazione dei pannelli solari sul tetto o sul balcone di casa, e anche per lo smaltimento di strutture pre-esistenti. In sostanza si tratta di un bonus che si sta diffondendo già in moltissime regioni, in particolare ad esempio in Puglia, dove le richieste per questo aiuto economico sono già tantissime.

Per chiedere il Reddito Energetico bisogna collegarsi al sito della propria regione di appartenenza. I moderni pannelli solari, se installati in un numero sufficiente, sono capaci anche di alimentare la cucina, dicendo così addio alla fornitura del gas passando quindi ad un sistema di riscaldamento e ad una cucina elettrica.