Bill Gates rinuncia al cda di Microsoft per le attività filantropiche

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Auguro a Bill Gates di mettere a frutto tutta la sua intelligenza e abilità nelle sue nuove attività. In tutti questi anni il suo nome balzava nel campo informatico tecnologico: ora non scomparirà dalla scena, ma resterà facendo riflettere sul fatto che l'uomo non è fatto solo per il lavoro.