Assegno unico universale per 4,6 milioni di famiglie: €1600 in più all’anno

Per tutto ciò che serve per crescere un figlio e con i rincari della vita serve del denaro, per questo motivo molte famiglie attendono e hanno fretta di ricevere i pagamenti delle domande, presentate tra gennaio e febbraio, dell’assegno unico universale, che partiranno da marzo 2022.

Questo nuovo bonus o aiuto economico è destinato alle famiglie con i figli che hanno un’età compresa tra i 7 mesi della gestazione fino a 21 anni di età, se sono a carico dei genitori. Quindi, con questa nuova misura di aiuto economico molte famiglie avranno €1600 in più in un anno. Vi ricordiamo che l’assegno unico è un bonus disponibile per chi ha figli con disabilità che sarà concesso anche oltre i 21 anni d’età. Vediamo nei dettagli.

L’assegno unico e universale è una misura di aiuto economico nuovo, e infatti, ci sono anche dubbi e incertezza sulle modalità e i tempi per richiedere l’assegno unico per i figli. Dai risultati di uno studio del MEF, che ha riportato il Sole 24 Ore, l’assegno unico aiuterà molte famiglie a beneficiare di questo incremento economico.

Il nuovo bonus è possibile con lo stanziamento di risorse in più che invece c’erano in passato, 6 miliardi aggiuntivi, infatti è possibile valutare che su un totale di oltre 7 milioni di famiglie con figli a carico sotto i 21 anni circa 4,6 milioni di famiglie potranno usufruire di un incremento del proprio reddito economico, pari in media €1600 all’anno, e quindi €135 al mese.

L’incremento economico riguarderà tutte le classi di reddito. Un beneficio medio lo avranno i nuclei familiari con redditi sotto i €10.000. Questa è una buona notizia per le fasce familiari più deboli economicamente, che aspettano con impazienza i pagamenti che saranno erogati, dell’assegno unico universale per i figli, a marzo 2022. Il bonus ricordiamo che verrà erogato a marzo per chi ha fatto domanda tra gennaio e febbraio.