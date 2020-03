Assegno nucleo familiare e assegno di maternità: gli importi ed i vincoli previsti nel 2020

Con la pubblicazione di una specifica comunicazione diramata negli scorsi giorni l’ente previdenziale pubblico ha fornito importanti aggiornamenti in merito all’erogazione da parte del proprio comune di residenza degli assegni familiari e di maternità per l’anno in corso. Il riferimento va in particolare alla circolare numero 31 risalente allo scorso 25 febbraio 2020.

All’interno della nota, l’Inps evidenzia in che modo cambiano gli importi degli assegni in virtù della rivalutazione annua. Quest’ultima risulta strettamente connessa con i dati e le statistiche raccolte dall’Istat rispetto all’inflazione e all’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle famiglie. In particolare, il riferimento va all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

In merito a tale aspetto, bisogna però sottolineare che ad aumentare non è solo l’entità degli assegni erogati dai comuni in favore delle famiglie, ma anche del limite ISEE da tenere in considerazione per poter beneficiare dei sussidi. Il tutto tenendo a mente che il dato comunicato dall’ente statistico corrisponde quest’anno ad un +0,5%, ovvero al coefficiente che verrà effettivamente applicato ai parametri appena esposti.

Ecco come cambiano gli importi per gli assegni familiari e di maternità nel 2020

Tenendo presente quanto appena evidenziato, nel corso del 2020 l’importo dell’assegno per il nucleo familiare erogato dal comune (con riferimento alla misura intera) corrisponde a 145,14 euro, mentre il relativo valore ISEE è di 8.788,99 euro.

Per quanto concerne invece l’assegno mensile di maternità, quest’ultimo nella misura intera corrisponde a 348,12 euro per cinque mensilità, così da raggiungere un totale complessivo di 1.740,6 euro. Riguardo invece alla soglia massima del valore ISEE, il parametro da tenere in considerazione corrisponde a 17.416,66 euro. Per la richiesta dell’ISEE 2020 e la verifica della situazione personale / familiare è possibile rivolgersi al proprio patronato di fiducia, che provvederà ad assistere il richiedente in tutti gli approfondimenti del caso e nei relativi adempimenti telematici.