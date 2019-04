Arriva la moneta da 5 euro. E’ dedicata alla vespa

Nella giornata odierna il Ministero dell’Economia e della Finanza ha emesso una moneta da cinque euro. La nuova moneta è in argento ed è stata realizzata per celebrare la Vespa, uno dei simboli dello stile italiano conosciuto in tutto il mondo. I colori scelti, sono quelli del tricolore italiano.

La neo moneta appartiene alla “Serie Eccellenze Italiane” della Collezione Numismatica 2019; è stata disegnata dall’artista- incisore Maria Carmela Colanieri e prodotta dalle Officine Della Zecca di Roma.

La moneta da 5 euro

Sul diritto della moneta sono disegnati un ragazzo e una ragazza seduti su un modello moderno della Vespa, colorato in tre diverse versioni; sullo sfondo c’è il monumento simbolo di Roma, il Colosseo. In alto si legge”Repubblica Italiana“, mentre in basso “Colanieri”, il cognome dell’artista-incisore.

Sul rovescio, invece, è raffigurata graficamente, di profilo e dal davanti, il modello storico della Vespa, quello del 1946, con la grafica e il carattere della Piaggio. Nella parte alta della moneta è riportato il suo valore, 5 euro; appena sotto c’è la scritta in corsivo “Vespa” così come è raffigurato e conosciuto il logo famoso in tutto il mondo; più in basso c’è la “R“, che serve ad indicare la Zecca di Roma, mentre sul lato destro è indicato l’anno di emissione, il 2019.

Tutte le monete sono in Fior di Conio. La tiratura per la versione con la Vespa verde è di 3000 pezzi, mentre quelle con la Vespa rossa e bianca hanno una tiratura da 7000 pezzi ognuna. A queste, si aggiunge un set completo con le tre monete con una tiratura di 1000 pezzi. Le monete, già disponibili online, potranno essere ammirate alla Biblioteca del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia, previa prenotazione.