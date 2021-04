La notizia diffusa da Il Sole 24 ore fa già molto discutere: Amazon ha recentemente provato ad acquistare la catena di negozi fisici del marchio Esselunga. Stando a quanto riportato dal più autorevole quotidiano italiano di economia e finanza, “da qualche mese nella comunità finanziaria milanese circolano indiscrezioni sull’interesse del colosso Amazon per il gruppo posseduto dalla famiglia Caprotti”.

La società che vanta diversi store e superstore sparsi nell’Italia settentrionale e centrale, ha prontamente smentito l’esistenza di qualsiasi contatto con il colosso dell’e-commerce di Jeff Bezos. Il loro comunicato ufficiale ha ribadito che non esiste alcuna trattativa di vendita, un’opzione “mai presa in considerazione con nessuno e per nessuna ragione”.

A questo punto ci si domanda cosa spingerebbe il gigante di Seattle a mettere le mani su uno dei più prestigiosi player della GDO tricolore. Stando ad una recente classifica stilata da Deloitte, Amazon occupa il secondo posto nella classifica dei retail più importanti al mondo. Ma per scavalcare i rivali di Walmart, è necessario aumentare la propria presenza all’interno della grande distribuzione organizzata.

Sfruttando la propria posizione dominante nel mondo dell’e-commerce, nel 2017 Amazon ha acquistato Whole Foods e i suoi oltre 400 punti vendita di cibo anche biologico. Il passo successivo ha coinciso con la nascita di Amazon GO, la catena di negozi ideati su misura della clientela Amazon, dove è possibile fare la spesa senza code alla cassa, pagando semplicemente con un’applicazione da smartphone.

In tutto ciò Esselunga rappresenta un boccone molto prelibato che non ci si può certo lasciar sfuggire. Oltre a puntare ad una più capillare presenza in Europa, Amazon è alla ricerca di una catena di supermercati che con la pandemia abbia dato forte impulso alle vendite on-line. Esselunga risponde a tutte le prerogative richieste, con l’aggiunta di un plus non di poco conto: lo scorso anno uno studio dell’Osservatorio Mediobanca l’ha incoronata il retailer più efficiente per mq a livello mondiale.