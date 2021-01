Agevolazioni mamme 2021: si parte dal bonus nascita

L’obiettivo della Legge di Bilancio 2021 sul tema dei bonus famiglia, è stato quello di garantire il sostegno della genitorialità, messa duramente in crisi. Perciò, il Governo ha previsto numeri bonus per i nati nel 2021 dal bonus nascita al bonus bebè e nido.

Per poter beneficiare dei contributi economici su elencati è necessario rinnovare l’attestazione Isee (ad eccezione del bonus nascita, ovvero il bonus mamma del valore di 800 euro). Quest’ultimo sarà erogato dallo Stato indipendentemente dal reddito del nucleo familiare.

I genitori interessati a richiedere i benefici economici previsti dal Governo per i nati nel 2021 dovranno presentare specifica domanda all’ente di previdenza sociale (Inps) tramite una delle seguenti modalità:attraverso il servizio telematico dedicato sul sito dell’Inps, mediante l’accesso con le credenziali del pin (codice fiscale e password) o dello Spid (email e password), attraverso chiamata al Contact Center (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile); Caf o enti di patronato, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi. In particolare, per richiedere il bonus mamma è necessario allegare al modello di domanda il certificato medico rilasciato da una struttura dell’Asl.

La domanda telematica dovrà essere effettuata al compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento di nascita, adozione o affidamento. All’Inps possono essere presentate anche le richieste del bonus bebè e del bonus nido. Il bonus bebè prevede un contributo economico mensile per dodici mensilità.

L’ammontare dell’importo varia a seconda del valore dell’Isee, per Isee superiore ai 40.000 mila, i genitori beneficeranno di 80 euro al mese. L’importo sale a 120 euro al mese per Isee compreso tra i 7.001 euro e i 40.000 euro. Riceveranno 180 euro al mese, i genitori con valore dell’Isee fino a 7.000 euro.

La domanda del bonus nido permetterà di avere un rimborso delle rette versate dai genitori per la frequenza dell’asilo nido (sia pubblico che privato).