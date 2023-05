Abruzzo: assegno unico con due nuove finestre di pagamento, ecco i primi che lo possono ricevere

Il recente cambiamento al calendario di pagamento dell’assegno unico per i figli a carico ha causato disagi a molte famiglie italiane. Infatti, molte di esse non hanno ancora ricevuto il pagamento e altre l’hanno ricevuto in ritardo. Questo perché l’Inps ha deciso di introdurre due finestre temporali per effettuare i pagamenti dell’assegno unico.

La prima finestra temporale va dal 10 al 20 del mese ed è riservata alle famiglie che non hanno avuto variazioni dell’assegno rispetto al mese precedente. In questo caso, il pagamento dell’assegno unico dovrebbe avvenire all’interno di questa finestra. Invece, nel caso in cui ci siano state variazioni dell’assegno rispetto al mese precedente, il pagamento viene effettuato tra il 20 e il 30 del mese.

Questo accade quando ci sono nuove condizioni del nucleo familiare che ne beneficia o quando viene rilasciato un nuovo Isee. In ogni caso, la situazione attuale ha lasciato molte famiglie preoccupate riguardo al loro diritto all’assegno unico e molti si chiedono se ci sia il rischio di perderlo a causa del ritardo dei pagamenti. Tuttavia, l’Inps ha garantito che il ritardo nei pagamenti non comporterà la perdita dell’assegno unico. Nonostante ciò, la questione riguardante il calendario di pagamento dell’assegno unico necessita di una maggiore attenzione e di una soluzione a lungo termine per evitare disagi futuri alle famiglie italiane che ne beneficiano.

Il pagamento dell’Assegno unico sarà effettuato dallo Stato tramite l’Inps, e la sua richiesta potrà essere effettuata direttamente online. Le famiglie che avranno diritto a questa misura di sostegno dovranno compilare la domanda attraverso il portale dedicato del sito dell’Inps, indicando tutti i dati relativi ai propri figli e al nucleo familiare.

L’assegno unico rappresenta una importante novità per le famiglie italiane, che potranno contare su un sostegno economico stabile e adeguato alle loro esigenze. Grazie a questo strumento, sarà possibile affrontare al meglio le spese necessarie per crescere i propri figli e garantirgli le migliori condizioni di vita possibili.