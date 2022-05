200 euro in busta paga, la data da segnare sul calendario

Ascolta questo articolo

In questo periodo, si sa, gli italiani stanno facendo i conti con qualcosa che non si aspettavano minimamente, ovvero una nuova crisi economica scaturita dalle ostilità che si sono venute a creare ad Est dell’Europa, specialmente in Ucraina, entrata in contrasto con la Russia per le ragioni che tutti conoscono. La situazione ha portato al deteriorarsi dei rapporti tra il governo di Mosca e tutto l’Occidente, Italia inclusa, questo perchè molte nazioni europee e gli stessi USA hanno introdotto sanzioni contro la Russia.

Ciò ha avuto ripercussioni anche nei nostri territori, che importano molte materie prime, gas incluso, proprio dal territorio russo. Il caro carburanti è uno dei problemi con il quale stiamo facendo i conti, ma questo ha portato anche all’aumento del prezzo del cibo, come pasta, pane, frutta e verdura. Questi aumenti rappresentano un vero salasso per gli italiani, che però, come già detto in precedenti articoli, potranno beneficiare a breve di aiuti da parte del Governo. Ricordiamo quindi quali sono e quale è la data da cerchiare in rosso sul calendario.

La data da segnare

Nelle scorse settimane il Governo presieduto da Mario Draghi ha firmato infatti il “Decreto aiuti”, che consentirà appunto agli italiani di beneficiare di diverse somme di denaro per poter far fronte ai problemi apportati dalla crisi internazionale e dalla conseguente volatilità dei mercati a livello globale.

Una delle misure tanto attese e il bonus di 200 euro “una tantum” che il Governo si prepara ad elargire nel mese di luglio. La platea è numerosa e infatti della misura potranno trarre beneficio 30 milioni di persone, praticamente la metà degli italiani, o quasi. Del bonus potranno beneficiare sia pensionati che lavoratori, sia dipendenti che autonomi.

Per poter accedere alla misura non bisognerà fare nulla, in quanto per i pensionati ci penserà l’INPS ad erogare le 200 euro nel sul cedolino della pensione di luglio, così sarà fatto per i lavoratori, che la riceveranno direttamente nella busta paga, sempre nel mese di luglio. Al bonus potranno accedere anche i lavoratori stagionali e i percettori del Reddito di Cittadinanza.