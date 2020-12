Zipper Fastener Ship, l’imbarcazione che apre le acque come una cerniera

Al giorno d’oggi i mezzi di trasporto, che siano via terra o via mare, assumono le più suggestive e inaspettate forme, come ad esempio nel caso di Avanguardia, il mega yacht a forma di cigno progettato dal designer viterbese Pierpaolo Lazzarini. È questo il caso anche di Zipper Fastener Ship, particolarissima imbarcazione nata dalla mente del designer giapponese Yasuhiro Suzuki, che ha la forma chiara ed evidente del cursore di una cerniera.

Suzuki, che trae spesso ispirazione da oggetti utilizzati quotidianamente, spiega la genesi della sua idea con una semplicissima osservazione: a bordo di un aereo, posto finestrino, ha osservato un’imbarcazione solcare le acque della baia di Tokyo, le quali al passaggio della nave hanno assunto le illusorie sembianze di una grande cerniera che divideva le acque. Da questa immagine è nata l’idea di dare vita ad una rappresentazione reale di questa simpatica illusione.

La Zipper Fastener Ship, composta da un corpo, un ponte e un tiretto cromati, misura 9 metri di lunghezza ed è stata il pezzo forte di un’installazione artistica intitolata “Opening the River“, presentata durante l’evento DesignArt Tokyo 2020, tra ottobre e novembre. La barca-cerniera, per l’occasione, è stata pensata per la navigazione sulle acque del Sumida, il fiume che scorre attraversando Tokyo, sul quale si è svolta la crociera inaugurale di questa originalissima barca.

“Se guardi il fiume Sumida che scorre dolcemente, puoi vedere l’acqua ondeggiante che cambia forma a causa degli schizzi delle onde che la nave ha creato sulla superficie dell’acqua scintillante che riflette il cielo. Mentre la ‘cerniera’ naviga, mettiamo in risalto ed evidenziamo le varie espressioni dell’acqua“, ha dichiarato il designer giapponese.

L’idea alla base è semplice ma allo stesso tempo altamente creativa. D’altronde si sa che gli artisti sono universalmente capaci di vedere ciò che ci circonda in modo diverso e di dare una personale interpretazione e conseguente rappresentazione di ogni cosa. L’effetto più suggestivo e simbolico si ha, però, osservando la navigazione della barca-zip dall’alto, in quanto sfruttando questa visuale si ha l’illusione di una mano invisibile che fa scorrere la cerniera, aprendo a metà le acque.