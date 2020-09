Designer italiano progetta uno yacht di lusso dalle sembianze di un cigno

Progettato dal visionario designer viterbese Pierpaolo Lazzarini, della Lazzarini Design Studio, il mega yacht di lusso denominato Avanguardia – per ora solo un concept di rendering – potrebbe presto diventare realtà. La caratteristica principale di questo nuovo yacht è la sua forma: il braccio reclinabile sul quale è collocato il mini jet ausiliario – il quale funge anche da torre di controllo – ricorda fortemente il collo e la testa di un elegantissimo e possente cigno. Lazzarini ha recentemente presentato il suo progetto di lusso e tecnologia, dal valore di circa 500 milioni di dollari, ovvero circa 430 milioni di euro.

La lunghezza totale dello yacht è di 137 metri e la sua peculiarità è rappresentata, come si diceva, da quelli che sarebbero il collo e la testa del cigno di cui Avanguardia porta le sembianze: il collo è costituito da una gru a tre snodi con pompe elettro-idrauliche, che può essere adagiata sul resto dell’imbarcazione o dispiegata all’occorrenza, per essere utilizzata come torre di controllo o, reclinando totalmente la gru fino a toccare l’acqua, per utilizzare quella che sarebbe la testa del cigno, ovvero il mini jet ausiliario, un tender lungo 16 metri che può, dunque, staccarsi dalla gru e allontanarsi dallo yacht. Il braccio meccanico reclinato aggiunge altri 20 metri alla lunghezza totale di Avanguardia.

Il mega yacht potrà ospitare circa 60 passeggeri – tra equipaggio e fortunati viaggiatori – e monterà un motore centrale Mtu Rolls-Royce, che permetterà di raggiungere una velocità massima di 18 nodi. Altri due motori elettrici sono forniti dalle due Jet Capsules – progettate dallo stesso Lazzarini – adagiate nella loro apposita locazione sul retro dello yacht e utilizzabili come imbarcazioni minori o per spostare Avanguardia senza dover necessariamente riccorere all’unità centrale. A bordo troviamo 5 ponti, due eliporti, un garage per eventuali auto e una piscina surriscaldata.

In dotazione, dunque, anche due di quelle Jet Capsule dal design compatto e originale che stanno facendo conoscere Lazzarini nel mondo. Caratteristiche delle Jet Capsule sono le performance marine che si possono ottenere nonostante le piccole dimensioni: uno scafo di 8 metri con una larghezza di 3,40 metri, mentre l’altezza è di 2,20 metri. Dotate di ampie vetrate fotocromatiche, permettono ai passeggeri di ammirare il paesaggio durante la navigazione. L’interno della Jet Capsule – la quale può raggiungere una velocità massima di 62 nodi – è composto da una cabina di pilotaggio aperta verso la zona in cui trovano posto i sedili per i passeggeri – dotati di sospensioni meccaniche per un maggior comfort – e da una toilette.

Avanguardia rappresenta il sogno proibito degli amanti del mare e di ogni appassionato di imbarcazioni, ma il prezzo potrà essere accessibile, purtroppo, solo per le tasche di pochi fortunati al mondo e bisognerà comunque trovare il giusto cantiere navale al quale affidare l’impresa e il giusto finanziatore, capace di investire la modica cifra di 500 milioni di dollari; solo allora questo sogno potrebbe diventare realtà e Avanguardia potrebbe iniziare a solcare mari e oceani, per la gioia dei suoi passeggeri.