Zuccatelli: “Bisogna baciarsi 15 minuti per prendersi il covid” ma poi risulta positivo

La Calabria non riesce a trovare pace con il proprio commissario alla sanità. Pochi giorni fa, infatti, il nuovo commissario alla Sanità calabrese, Giuseppe Zuccatelli, ha affermato che il covid si prende baciandosi in bocca per 15 minuti con la lingua sottolineando quanto le mascherine non servano a nulla, ma è risultato positivo al covid pochi giorni dopo.

Nel dire tutto questo è stato anche ripreso ed il video è diventato virale. Non sono mancate battute e ironie sul web. Sembra una barzelletta invece è andata proprio cosi: tutta la stampa nazionale ne ha parlato perchè questa uscita davvero infelice gli si è decisamente ritorta contro in quanto è stato silurato da Conte.

Il governo lo aveva messo a capo della sanità dopo l’indignazione per il caso Cotticelli, ex generale dei Carabinieri, anch’esso commissario, nominato da Conte e dal Movimento 5 Stelle nel 2018 come commissario alla Sanità calabrese, ma con Zuccatelli pare sia andata ancora peggio.

Ricordiamo lo scandalo Cotticelli

Il Consiglio dei ministri decide di silurare Cotticelli a causa di una intervista televisiva agghiacciante durante la quale dichiara che non gli era chiaro che il piano anti covid sarebbe stato lui a doverlo redigere. Conte si indigna e lo manda a casa. Ovviamente non mancarono le polemiche da parte dell’opposizione con Salvini e la Meloni che accusarono pesantemente Conte dichiarando che si era comportato come uno “scarica barile” dato che era stato proprio lui a nominarlo commissario.

Come se non bastasse il nuovo arrivato è riuscito a fare ancora peggio. La Calabria non riesce davvero a trovare pace per questo ruolo. Speriamo che il prossimo almeno gaffe come quella di Zuccatelli se le risparmi.