Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, accolta a Scampia tra feste e fuochi pirotecnici

Zeudi Di Palma, la nuova Miss Italia 2021, è tornata a Scampia, quartiere a Nord di Napoli, accolta da una folla che l’ha celebrata con fuochi di artificio, fasci di fiori, musica, tappeto rosso e uno striscione con la sua foto, la corona, il nome e una sola semplice frase: “Hai vinto!”.

La ragazza uscita vincitrice del concorso di bellezza più famoso d’Italia, studentessa di sociologia e impegnata nel sociale, è stata ricevuta come una eroina dagli abitanti di Scampia, che hanno organizzato una grande festa in onore della loro cittadina attualmente più illustre, dopo le tante pagine nere di un quartiere dipinto come il Bronx di Napoli, terra di camorra che ha ispirato il libro Gomorra di Roberto Saviano e l’omonima serie televisiva.

Zeudi ha voluto dedicare la vittoria alla mamma, Maria Rosaria, che l’ha aiutata a raggiungere questo traguardo. Una donna che ha fondato l’associazione La lampada di Scampia, che punta a promuovere la legalità tra i ragazzi a rischio in un quartiere dove si parla solo di violenza e di camorra e quasi mai di bellezza e di studio. Tutti devono credere in sé stessi, ha dichiarato la reginetta della bellezza tra l’applauso generale della folla.

Zeudi, che già posava come modella, appassionata di sport e fitness, tifosa del Napoli, amante dei cavalli, ha salutato i tanti amici e abitanti della zona che si sono stretti intorno a lei e alla madre.Nei prossimi giorni è attesa dal sindaco Gaetano Manfredi, che l’ha invitata in Comune dopo essersi congratulato con lei definendola “orgoglio di Scampia e di tutta Napoli”. Già perché Zeudi Di Palma è il simbolo di quella Napoli raccontata sempre come se fosse l’inferno in Terra, ma dotata di infinite risorse e di una gioventù evoluta che sta sostituendo le vecchie matroni per diventare protagoniste assolute della parte sana della città.

E a chi si meraviglia che una ragazza di Scampia possa frequentare l’Università, lo scrittore Maurizio De Giovanni scrive: “Ma guarda un po’. Quindi a Napoli, e addirittura a Scampia, ci sono belle ragazze. E anche in gamba. Perfino iscritte all’università. Incredibile”. Il suo riferimento non è ovviamente alla ragazza che ha rivendicato con orgoglio il suo luogo di provenienza. Il riferimento è a chi ha commentato immaginando che il quartiere della ragazza potesse rappresentare l’unica caratteristica da evidenziare. Tale è stato lo scoramento che De Giovanni si è lasciato andare ad una rassegnata affermazione: “Francamente il mondo della comunicazione comincia a farmi un po’ schifo”. Come dargli torto?