Zero contagi in Campania, Vincenzo De Luca: "Ringraziamo per questo primo importante momento tutti i nostri concittadini

Per la prima volta in Campania si registra un dato importante come quello degli zero contagi. A rendere nota la notizia è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il quale ha voluto fare anche delle precisazioni. Il bollettino del 5 giugno non ha potuto che rendere felici i cittadini, il cui sacrificio è stato ripagato dopo mesi di rispetto delle regole.

Allo stesso tempo Vincenzo De Luca, con un post sui social, ha invitato a mantenere sempre alta la guardia. Queste sono state le parole del presidente: “Per la prima volta dopo tre mesi si registrano zero contagi in Campania”. Ha continuato dicendo che si tratta di una tappa importante di un lungo cammino di prevenzione e controllo territoriale sviluppato nel corso di questi mesi.

Le parole e il ringraziamento ai cittadini da parte del governatore della Regione Campania

De Luca ha ribadito che parliamo di un passo significativo ma ha spiegato che bisogna continuare in questa direzione: “È un passo significativo, ma occorre tenere come sempre la guardia alta”. Inoltre ha posto l’accento sulle questioni scolastiche, legate in particolare agli esami di maturità e alle rispettive commissioni. Il presidente della Regione Campania si è espresso in questi termini: “Partiremo nei prossimi giorni con uno screening sui docenti delle Commissioni degli esami di maturità per dare serenità alle famiglie”.

Ha fatto notare i passaggi di un’organizzazione studiata nei minimi dettagli, anticipando: “È una prima iniziativa che sarà completata nell’ambito del programma Campania Sicura nei mesi di agosto e settembre con lo screening che riguarderà tutto il personale scolastico, docente e non docente”. Il governatore della Regione Campania si è detto orgoglioso di questo traguardo, facendo dei ringraziamenti particolari.

Queste le sue parole: “Ringraziamo per questo primo importante momento di grande soddisfazione tutti i nostri concittadini, per la collaborazione e il grande senso di responsabilità dimostrato”.